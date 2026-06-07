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الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
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"تجاوز الخطوط الحمراء"... واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا على مفاوضيها مع طهران
"تجاوز الخطوط الحمراء"... واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا على مفاوضيها مع طهران
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصاعد قلق داخل دوائر أمنية في أمريكا بشأن ما وصف بتكثيف عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين، بينهم فرق التفاوض مع إيران. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T08:14+0000
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ووفقا للتقارير، فقد أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن مخاوف متزايدة من توسع نشاط استخباري يستهدف معرفة مواقف واشنطن في المحادثات غير المباشرة مع طهران، في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى ارتفاع مستوى التهديد المضاد المنسوب لإسرائيل إلى مستوى "حرج".وشمل الاستهداف شخصيات بارزة في فريق التفاوض الأمريكي، من بينهم مبعوث واشنطن، ستيف ويتكوف، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو، أحد نوابه الرئيسيين، إلى جانب ضباط ومسؤولين عسكريين مشاركين في إدارة الملف الإيراني.وأشارت المصادر إلى أن واشنطن وتل أبيب اعتادتا تاريخيا التغاضي عن بعض أنشطة التجسس المتبادلة، إلا أن مسؤولين أمريكيين رأوا أن هذا التصعيد الأخير "تجاوز الخطوط الحمراء"، خاصة في ظل سعي إسرائيلي، بحسب التقارير، لفهم أعمق لاستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران.وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تنسيقا عسكريا وأمنيا واسعا بين الجانبين في المنطقة، إذ تتبادل القوات الأمريكية والإسرائيلية معلومات عملياتية ضمن إطار التعاون في القيادة المركزية الأمريكية، وفق ما أوردته الصحيفة.في المقابل، نفت وزارة الحرب الأمريكية التعليق على ما ورد في التقارير، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض الرواية بأنها "غير صحيحة"، بينما شددت السفارة الإسرائيلية في واشنطن على أن إسرائيل "لا تتجسس على مسؤولين أو كيانات أمريكية".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html
https://sarabic.ae/20260606/مستشار-خامنئي-إيران-تعيد-رسم-موازين-القوة-وفاعلية-الضغط-الغربي-تتراجع-1114112744.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

"تجاوز الخطوط الحمراء"... واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا على مفاوضيها مع طهران

08:14 GMT 07.06.2026
© flickr.com / Philippe Putتجسس
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© flickr.com / Philippe Put
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصاعد قلق داخل دوائر أمنية في أمريكا بشأن ما وصف بتكثيف عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين، بينهم فرق التفاوض مع إيران.
ووفقا للتقارير، فقد أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن مخاوف متزايدة من توسع نشاط استخباري يستهدف معرفة مواقف واشنطن في المحادثات غير المباشرة مع طهران، في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى ارتفاع مستوى التهديد المضاد المنسوب لإسرائيل إلى مستوى "حرج".
وشمل الاستهداف شخصيات بارزة في فريق التفاوض الأمريكي، من بينهم مبعوث واشنطن، ستيف ويتكوف، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو، أحد نوابه الرئيسيين، إلى جانب ضباط ومسؤولين عسكريين مشاركين في إدارة الملف الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن وتل أبيب اعتادتا تاريخيا التغاضي عن بعض أنشطة التجسس المتبادلة، إلا أن مسؤولين أمريكيين رأوا أن هذا التصعيد الأخير "تجاوز الخطوط الحمراء"، خاصة في ظل سعي إسرائيلي، بحسب التقارير، لفهم أعمق لاستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران.
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
أمس, 17:41 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تنسيقا عسكريا وأمنيا واسعا بين الجانبين في المنطقة، إذ تتبادل القوات الأمريكية والإسرائيلية معلومات عملياتية ضمن إطار التعاون في القيادة المركزية الأمريكية، وفق ما أوردته الصحيفة.
في المقابل، نفت وزارة الحرب الأمريكية التعليق على ما ورد في التقارير، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض الرواية بأنها "غير صحيحة"، بينما شددت السفارة الإسرائيلية في واشنطن على أن إسرائيل "لا تتجسس على مسؤولين أو كيانات أمريكية".
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
مستشار خامنئي: إيران تعيد رسم موازين القوة.. وفاعلية الضغط الغربي تتراجع
أمس, 09:33 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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