https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
سبوتنيك عربي
اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بتعريض منطقة الشرق الأوسط لمخاطر جسيمة من خلال ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T17:41+0000
2026-06-06T17:41+0000
2026-06-06T17:41+0000
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جاءت التصريحات الإيرانية عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات استهدفت محطات رادار إيرانية في منطقتي غورك وجزيرة قشم، في ظل هجمات بطائرات مسيّرة، على حد قولها، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر اليوم السبت، إن السياسات الأمريكية "المغامِرة" تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، محملة الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بالأعمال غير القانونية وأي تصعيد قد ينجم عنها مستقبلاً. كما طالبت طهران الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك السريع والفاعل تجاه الإجراءات الأمريكية، واتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون تفاقم التوترات ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، صباح اليوم السبت، أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، على حد قولها.وأشارت إلى أن القوات الأمريكية "نفذت لاحقًا ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وعلى جزيرة قشم، وذلك للدفاع ضد مزيد من الهجمات".واختتم منشور "سنتكوم"، بالقول إن القوات الأمريكية "تبقى في حالة تأهب ويقظة، ومتموضعة للرد على أي اعتداءات إيرانية غير مبررة في إطار الدفاع عن النفس".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, باكستان
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, باكستان
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بتعريض منطقة الشرق الأوسط لمخاطر جسيمة من خلال ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس عدم رغبة واشنطن في خفض التصعيد والعودة إلى مسار الاستقرار.
جاءت التصريحات الإيرانية عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات استهدفت محطات رادار إيرانية في منطقتي غورك وجزيرة قشم، في ظل هجمات بطائرات مسيّرة، على حد قولها، فيما ردت طهران
باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر اليوم السبت، إن السياسات الأمريكية "المغامِرة" تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة
واستقرارها، محملة الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بالأعمال غير القانونية وأي تصعيد قد ينجم عنها مستقبلاً.
وأكدت الوزارة أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية بكل الإمكانات المتاحة، داعية دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها في أي عمليات عسكرية أو اعتداءات تستهدف إيران.
كما طالبت طهران الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك السريع والفاعل تجاه الإجراءات الأمريكية، واتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون تفاقم التوترات ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، صباح اليوم السبت، أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز
، على حد قولها.
وأضافت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الطائرات المسيّرة شكّلت تهديدًا فوريًا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".
وأشارت إلى أن القوات الأمريكية "نفذت لاحقًا ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وعلى جزيرة قشم، وذلك للدفاع ضد مزيد من الهجمات".
واختتم منشور "سنتكوم"، بالقول إن القوات الأمريكية "تبقى في حالة تأهب ويقظة، ومتموضعة للرد على أي اعتداءات إيرانية غير مبررة في إطار الدفاع عن النفس".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.