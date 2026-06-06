https://sarabic.ae/20260606/مستشار-خامنئي-إيران-تعيد-رسم-موازين-القوة-وفاعلية-الضغط-الغربي-تتراجع-1114112744.html

مستشار خامنئي: إيران تعيد رسم موازين القوة.. وفاعلية الضغط الغربي تتراجع

مستشار خامنئي: إيران تعيد رسم موازين القوة.. وفاعلية الضغط الغربي تتراجع

سبوتنيك عربي

صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم السبت، بأن "إيران باتت في موقع قوة متصاعد يعيد رسم موازين النفوذ في المنطقة"، وفق تعبيره. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T09:33+0000

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وتابع ولايتي، لافتًا عبر منصة "إكس"، إلى أن "تقارير غربية تحدثت عن حاجة محتملة لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز"، وهو ما اعتبره "دليلًا على تراجع سياسات الضغط على طهران".وأضاف أن "أي اعتقاد بأن المهادنة قد تشكّل مخرجًا للأزمات الإقليمية هو خطأ إستراتيجي"، مؤكدًا أن "الهندسة الجديدة للقوة لن تُبنى على حساب المقاومة، وأن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا عبر توازن القوى وليس عبر التعهدات الجوفاء".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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