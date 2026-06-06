https://sarabic.ae/20260606/عراقجي-موجها-رسالة-إلى-عون-ليست-إيران-من-تحتل-خمس-الأراضي-اللبنانية-1114108027.html

عراقجي موجها رسالة إلى عون: ليست إيران من تحتل خمس الأراضي اللبنانية

عراقجي موجها رسالة إلى عون: ليست إيران من تحتل خمس الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "يكون لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران"، في إطار... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

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وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، التي قال فيها إن "إيران تعتبر لبنان أداة للمساومة": "وفقًا لتصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي اللبنانية، وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يوميًا"، في إشارة إلى إسرائيل.وكان الحرس الثوري الإيراني، جدد التأكيد أن "الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية، هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان"، وفق تعبيره.وشدد بيان الحرس الثوري على أن "شعوب المنطقة لن تترك الشعب اللبناني وحده"، وأضاف: "لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحصل، بدعم من الكيان الأمريكي القاتل للأطفال، عبر اتفاق مفروض، على ما لم يستطع تحقيقه في الحرب".الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريكواشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران

https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html

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