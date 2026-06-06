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عراقجي موجها رسالة إلى عون: ليست إيران من تحتل خمس الأراضي اللبنانية
عراقجي موجها رسالة إلى عون: ليست إيران من تحتل خمس الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "يكون لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران"، في إطار... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، التي قال فيها إن "إيران تعتبر لبنان أداة للمساومة": "وفقًا لتصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي اللبنانية، وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يوميًا"، في إشارة إلى إسرائيل.وكان الحرس الثوري الإيراني، جدد التأكيد أن "الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية، هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان"، وفق تعبيره.وشدد بيان الحرس الثوري على أن "شعوب المنطقة لن تترك الشعب اللبناني وحده"، وأضاف: "لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحصل، بدعم من الكيان الأمريكي القاتل للأطفال، عبر اتفاق مفروض، على ما لم يستطع تحقيقه في الحرب".الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريكواشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
عراقجي موجها رسالة إلى عون: ليست إيران من تحتل خمس الأراضي اللبنانية
04:20 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 04:56 GMT 06.06.2026)
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "يكون لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران"، في إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف إطلاق النار بين البلدين.
وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، التي قال فيها إن "إيران تعتبر لبنان أداة للمساومة": "وفقًا لتصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي اللبنانية، وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يوميًا"، في إشارة إلى إسرائيل.
وأضاف: "لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل. أنقذوا لبنان من عدوه الحقيقي، سيادة الرئيس".
وكان الحرس الثوري الإيراني، جدد التأكيد أن "الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية، هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح يوم أمس الجمعة، أن الحرس الثوري وصف في بيان له لبنان بأنه "أرض الشرف والكرامة"، وأكد أن "هذه الأرض ما تزال تتعرض لهجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".
وشدد بيان الحرس الثوري على أن "شعوب المنطقة لن تترك الشعب اللبناني وحده"، وأضاف: "لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحصل، بدعم من الكيان الأمريكي القاتل للأطفال، عبر اتفاق مفروض، على ما لم يستطع تحقيقه في الحرب".