https://sarabic.ae/20260606/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-بعد-هجوم-على-قشم-وسيريك-1114107534.html

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم، كما أعلن استهداف أربع ناقلات نفط... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T03:01+0000

2026-06-06T03:01+0000

2026-06-06T03:05+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم".وأضاف الحرس الثوري، في بيان آخر، أن "عند الساعة 01:30 فجر اليوم، حاولت أربع ناقلات نفط مخالفة، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ومن دون تنسيق، ومن دون الالتفات إلى الإنذارات المقررة الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وبعد توجيه الإنذار، استُهدفت إحدى الناقلات النفطية وتوقفت، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".وتابع: "في أعقاب هذه الواقعة، وعند الساعة الثانية، أصابت طائرات مسيّرة أمريكية برج اتصالات في قشم وبرجًا آخر في سيريك بمقذوفين. وردًا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، تعرضت على الفور قاعدتان جويتان أمريكيتان في الكويت باسمَي علي السالم، والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، لنيران صواريخ بالستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".إطلاق 7 صواريخمن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن إيران أطلقت سبعة صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأمريكية أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس": "اعترضت القوات الأمريكية عدة صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة في 5 يونيو/حزيران، حيث أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربع طائرات مسيّرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز".وتابع: "تشير التقييمات الأولية إلى أنه تم اعتراض ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود. وحتى الآن، لا توجد أي تقارير عن إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين، كما أن الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها أسقطت قبل قليل أربع طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الأمريكي-إسقاط-4-مسيّرات-إيرانية-واستهداف-مواقع-رادار-في-إيران-1114107082.html

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