الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-بعد-هجوم-على-قشم-وسيريك-1114107534.html
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم، كما أعلن استهداف أربع ناقلات نفط... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T03:01+0000
2026-06-06T03:05+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_0:56:1050:647_1920x0_80_0_0_14a01de1e020b29b78c3e0bb78568c56.jpg
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم".وأضاف الحرس الثوري، في بيان آخر، أن "عند الساعة 01:30 فجر اليوم، حاولت أربع ناقلات نفط مخالفة، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ومن دون تنسيق، ومن دون الالتفات إلى الإنذارات المقررة الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وبعد توجيه الإنذار، استُهدفت إحدى الناقلات النفطية وتوقفت، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".وتابع: "في أعقاب هذه الواقعة، وعند الساعة الثانية، أصابت طائرات مسيّرة أمريكية برج اتصالات في قشم وبرجًا آخر في سيريك بمقذوفين. وردًا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، تعرضت على الفور قاعدتان جويتان أمريكيتان في الكويت باسمَي علي السالم، والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، لنيران صواريخ بالستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".إطلاق 7 صواريخمن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن إيران أطلقت سبعة صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأمريكية أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس": "اعترضت القوات الأمريكية عدة صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة في 5 يونيو/حزيران، حيث أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربع طائرات مسيّرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز".وتابع: "تشير التقييمات الأولية إلى أنه تم اعتراض ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود. وحتى الآن، لا توجد أي تقارير عن إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين، كما أن الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها أسقطت قبل قليل أربع طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الأمريكي-إسقاط-4-مسيّرات-إيرانية-واستهداف-مواقع-رادار-في-إيران-1114107082.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_57:0:994:703_1920x0_80_0_0_a49d29f935301f29cd1e38d5541255a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية بعد هجوم على قشم وسيريك

03:01 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 03:05 GMT 06.06.2026)
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم، كما أعلن استهداف أربع ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم".
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار في إيران
أمس, 23:07 GMT
وأضاف الحرس الثوري، في بيان آخر، أن "عند الساعة 01:30 فجر اليوم، حاولت أربع ناقلات نفط مخالفة، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ومن دون تنسيق، ومن دون الالتفات إلى الإنذارات المقررة الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وبعد توجيه الإنذار، استُهدفت إحدى الناقلات النفطية وتوقفت، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".
وتابع: "في أعقاب هذه الواقعة، وعند الساعة الثانية، أصابت طائرات مسيّرة أمريكية برج اتصالات في قشم وبرجًا آخر في سيريك بمقذوفين. وردًا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، تعرضت على الفور قاعدتان جويتان أمريكيتان في الكويت باسمَي علي السالم، والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، لنيران صواريخ بالستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

إطلاق 7 صواريخ

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن إيران أطلقت سبعة صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأمريكية أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.
وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس": "اعترضت القوات الأمريكية عدة صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة في 5 يونيو/حزيران، حيث أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربع طائرات مسيّرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "تلك الطائرات كانت تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وبعد ذلك، استهدفت القوات الأمريكية مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم بهدف منع المزيد من الهجمات على الملاحة البحرية".
وتابع: "تشير التقييمات الأولية إلى أنه تم اعتراض ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود. وحتى الآن، لا توجد أي تقارير عن إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين، كما أن الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها أسقطت قبل قليل أربع طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала