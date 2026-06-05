https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الأمريكي-إسقاط-4-مسيّرات-إيرانية-واستهداف-مواقع-رادار-في-إيران-1114107082.html

الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار في إيران

الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار في إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح اليوم السبت، أن قواتها أسقطت قبل قليل أربع طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأضافت القيادة المركزية في منشور عبر منصة إكس أن "الطائرات المسيّرة شكّلت تهديدًا فوريًا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية نفذت لاحقًا ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وعلى جزيرة قشم، وذلك "للدفاع ضد مزيد من الهجمات".واختتم البيان بالقول إن القوات الأمريكية "تظل في حالة تأهب ويقظة، ومتموضعة للرد على أي اعتداءات إيرانية غير مبررة في إطار الدفاع عن النفس".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنه من المحتمل أن تكون مرتبطة بتحركات سفن أمريكية.وأضافت أن سفنًا حربية أمريكية غيّرت مواقعها في المنطقة "ومن المحتمل أن تكون الطلقات التي أُطلقت مرتبطة بهذه التحركات".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260602/إيران-تعلن-عبور-24-سفينة-مضيق-هرمز-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1113964874.html

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