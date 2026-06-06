البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/البحرين-تعلن-اعتراض-3-صواريخ-وطائرات-مسيرة-عدة-من-إيران-1114113508.html
البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران
البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T10:31+0000
2026-06-06T10:31+0000
البحرين
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101393/42/1013934290_0:1127:1363:1894_1920x0_80_0_0_a0bcf9ef9b8b9199476d1634c99faf3a.jpg
وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل، إن "إيران تواصل تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدنيين في البحرين"، معتبرة أن "استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".ودعت المواطنين والمقيمين إلى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة"، مؤكدة "جاهزية فرق هندسة الميدان الملكية للتعامل الآمن مع هذه المخلفات حفاظًا على السلامة العامة".كما أشادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بجهوزية قواتها ويقظتها في أداء مهامها الدفاعية، مؤكدة استمرارها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.يأتي هذا بعدما أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بالاعتداء الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، كما وضعت المنامة طهران أمام خيارين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260605/سنتكوم-تنفي-مزاعم-إيرانية-بإجبار-سفن-أمريكية-على-التراجع-في-بحر-عُمان-1114092225.html
https://sarabic.ae/20260603/مصر-تؤكد-تضامنها-الكامل-مع-مملكة-البحرين-ودعمها-للإجراءات-المتخذة-لحفظ-أمنها-1114003189.html
البحرين
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101393/42/1013934290_0:1000:1363:2022_1920x0_80_0_0_3eda880868e159c45eb05830c0613d16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, الأخبار
البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, الأخبار

البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران

10:31 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Edward Peskov / الانتقال إلى بنك الصورالمنامة
المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Edward Peskov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن القوات المسلحة البحرينية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات تستهدف المملكة.
وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل، إن "إيران تواصل تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدنيين في البحرين"، معتبرة أن "استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
ودعت المواطنين والمقيمين إلى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة"، مؤكدة "جاهزية فرق هندسة الميدان الملكية للتعامل الآمن مع هذه المخلفات حفاظًا على السلامة العامة".
كما أشادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بجهوزية قواتها ويقظتها في أداء مهامها الدفاعية، مؤكدة استمرارها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
"سنتكوم" تنفي "مزاعم" إيرانية بإجبار سفن أمريكية على التراجع في بحر عمان
أمس, 14:14 GMT
يأتي هذا بعدما أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بالاعتداء الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، كما وضعت المنامة طهران أمام خيارين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها
3 يونيو, 13:22 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала