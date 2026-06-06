https://sarabic.ae/20260606/البحرين-تعلن-اعتراض-3-صواريخ-وطائرات-مسيرة-عدة-من-إيران-1114113508.html

البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران

البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T10:31+0000

2026-06-06T10:31+0000

2026-06-06T10:31+0000

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وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل، إن "إيران تواصل تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدنيين في البحرين"، معتبرة أن "استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".ودعت المواطنين والمقيمين إلى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة"، مؤكدة "جاهزية فرق هندسة الميدان الملكية للتعامل الآمن مع هذه المخلفات حفاظًا على السلامة العامة".كما أشادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بجهوزية قواتها ويقظتها في أداء مهامها الدفاعية، مؤكدة استمرارها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.يأتي هذا بعدما أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بالاعتداء الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، كما وضعت المنامة طهران أمام خيارين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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