https://sarabic.ae/20260605/سنتكوم-تنفي-مزاعم-إيرانية-بإجبار-سفن-أمريكية-على-التراجع-في-بحر-عُمان-1114092225.html

"سنتكوم" تنفي "مزاعم" إيرانية بإجبار سفن أمريكية على التراجع في بحر عُمان

"سنتكوم" تنفي "مزاعم" إيرانية بإجبار سفن أمريكية على التراجع في بحر عُمان

سبوتنيك عربي

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، صحة "المزاعم" الإيرانية التي تحدثت عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أمريكية في بحر عُمان وإجبارها... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T14:14+0000

2026-06-05T14:14+0000

2026-06-05T14:14+0000

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وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الادعاءات الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدة أن القوات الإيرانية لم تهاجم سفن البحرية الأمريكية ولم تطلق النار عليها.وأضافت أن أي عمل من هذا النوع كان سيُعد انتهاكاً جسيماً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها بحرية في مياه المنطقة.وجاء الموقف الأمريكي ردًا على تصريحات إيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت بأن قواتها البحرية أطلقت إشارات تحذيرية دفعت قطعاً بحرية أمريكية إلى مغادرة بحر عُمان والتوجه نحو المحيط الهندي.واتهمت إيران، الإثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان.وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم.وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.

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