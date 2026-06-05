"سنتكوم" تنفي "مزاعم" إيرانية بإجبار سفن أمريكية على التراجع في بحر عُمان
© REUTERS Majid-Asgaripourسفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
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نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، صحة "المزاعم" الإيرانية التي تحدثت عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أمريكية في بحر عُمان وإجبارها على التراجع نحو المحيط الهندي.
وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الادعاءات الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدة أن القوات الإيرانية لم تهاجم سفن البحرية الأمريكية ولم تطلق النار عليها.
وأضافت أن أي عمل من هذا النوع كان سيُعد انتهاكاً جسيماً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها بحرية في مياه المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار قواتها في تنفيذ مهامها البحرية، مع مواصلة فرض الحصار القائم على إيران بشكل كامل، وفق ما ورد في البيان.
وجاء الموقف الأمريكي ردًا على تصريحات إيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت بأن قواتها البحرية أطلقت إشارات تحذيرية دفعت قطعاً بحرية أمريكية إلى مغادرة بحر عُمان والتوجه نحو المحيط الهندي.
واتهمت إيران، الإثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان.
وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.
🚫 CLAIM: Iran claims it fired warning shots at U.S. warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to “retreat” toward the Indian Ocean. FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026
✅TRUTH: Iranian forces did NOT attack or fire at U.S. Navy warships. Doing so would be a gross violation of the ceasefire.… pic.twitter.com/PdfC1EMZTP
وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم.
وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.