https://sarabic.ae/20260603/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تسير-بشكل-جيد-للغاية-وأصبحنا-قريبين-من-التوقيع-على-اتفاق-1114028561.html

ترامب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وأصبحنا قريبين من التوقيع على اتفاق

ترامب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وأصبحنا قريبين من التوقيع على اتفاق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحادثات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن الجانبين أصبحا قريبين من التوقيع على اتفاق. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T21:35+0000

2026-06-03T21:35+0000

2026-06-03T22:01+0000

إيران

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وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "سمعت أن المفاوضات مع إيران، سارت بشكل جيد للغاية... وطهران قريبة جدا من التوقيع على وثيقة لن تسعى بموجبها إلى امتلاك أسلحة نووية".وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام، يوم أمس الأربعاء: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبدًا وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جداً بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".وأضاف: "إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان، عندما وصل الأمر بقوات الكيان الصهيوني إلى أن تهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفًا قاطعًا والقوات المسلحة استعدت للرد".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html

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إيران, طهران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم