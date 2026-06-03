https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html
عراقجي: إيران قادرة على الاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب
عراقجي: إيران قادرة على الاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام، اليوم الأربعاء: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبداً وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جداً بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".وتابع عراقجي: "انتهاك وقف إطلاق النار في بيروت هو عدوان وقد أعلنا للأطراف كافة أنه إذا هاجموا بيروت فإننا لن نتحمل ذلك، قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. في أي لحظة قواتنا المسلحة مستعدة لاستئناف الحرب وضرب إسرائيل".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260601/عراقجي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تتحملان-مسؤولية-عواقب-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-على-أي-جبهة-1113933297.html
https://sarabic.ae/20260603/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-مضطر-للقبول-بالقواعد-الجديدة-التي-فرضتها-بلادنا-على-الميدان-1114014932.html
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إيران, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان
إيران, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان
عراقجي: إيران قادرة على الاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.
وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام، اليوم الأربعاء: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبداً وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".
وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".
وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جداً بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".
وأضاف: "إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان، عندما وصل الأمر بقوات الكيان الصهيوني إلى أن تهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفاً قاطعاً والقوات المسلحة استعدت للرد".
وتابع عراقجي: "انتهاك وقف إطلاق النار في بيروت هو عدوان وقد أعلنا للأطراف كافة أنه إذا هاجموا بيروت فإننا لن نتحمل ذلك، قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. في أي لحظة قواتنا المسلحة مستعدة لاستئناف الحرب وضرب إسرائيل".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع
لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.