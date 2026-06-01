عراقجي: الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن "انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، يعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات المتوافق عليها بين...

2026-06-01T11:40+0000

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو بلا شك وقف لإطلاق النار على الجبهات كافة، بما في ذلك لبنان. إن انتهاكه على جبهة واحدة يعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات".وتابع: "تتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية عواقب أي انتهاك".جاء ذلك في نعيه عبر منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي آدم تسرفاتي، من وحدة "ماجلان"، الذي قُتل في جنوب لبنان.ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

