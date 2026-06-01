نتنياهو وكاتس يتوعدان "حزب الله" اللبناني: لا حصانة للضاحية وعملياتنا ستتوسع حتى الليطاني

01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T11:26+0000

وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بمهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين، بينما تبقى مراكزه في الضاحية الجنوبية بعيدة عن الاستهداف"، مشددًا على أن "الجيش يواصل توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان واستهداف مواقع الحزب". من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الهدوء في بيروت مرتبط بوقف الهجمات على الجبهة الشمالية"، محذرًا من أن "إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف بلداتها ومواطنيها"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أن الجيش يواصل عملياته الجوية والبرية ضد "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا تحقيق "مكاسب كبيرة" خلال الفترة الأخيرة، على حد قوله. وأوضح كاتس أن "الهدف العسكري يتمثل في تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى نطاق يخضع لسيطرة أمنية كاملة للجيش الإسرائيلي، وخالٍ من الأسلحة والعناصر التابعة لـ"حزب الله"، بحسب تعبيره.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

