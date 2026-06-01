نتنياهو وكاتس يتوعدان "حزب الله" اللبناني: لا حصانة للضاحية وعملياتنا ستتوسع حتى الليطاني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن مقر "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ليس "منطقة... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T11:26+0000
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن مقر "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ليس "منطقة محظورة" و"لن يكون بمنأى عن العمليات العسكرية الإسرائيلية"، وذلك عقب توجيههما أوامر للجيش بتنفيذ ضربات ضد "أهداف تابعة للحزب"، في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين.
وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بمهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين، بينما تبقى مراكزه في الضاحية الجنوبية بعيدة عن الاستهداف"، مشددًا على أن "الجيش يواصل توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان واستهداف مواقع الحزب".
وأضاف: "نواصل تعزيز عملياتنا البرية في جنوب لبنان، والقضاء على معاقل "حزب الله" اللبناني، الذي هو في حالة تراجع حاليًا، ونحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال، كما فعلنا لسكان الجنوب".
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الهدوء في بيروت مرتبط بوقف الهجمات على الجبهة الشمالية"، محذرًا من أن "إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف بلداتها ومواطنيها"، وفقًا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وشدد في بيان منفصل: "إذا لم يسود الهدوء في الشمال، فلن يسود الهدوء في بيروت... لن نسمح بوضع يُلحق الضرر بمجتمعاتنا ومواطنينا بينما يُحافظ على الهدوء في بيروت".
وأشار إلى أن الجيش يواصل عملياته الجوية والبرية ضد "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا تحقيق "مكاسب كبيرة" خلال الفترة الأخيرة، على حد قوله.
وأوضح كاتس أن "الهدف العسكري يتمثل في تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى نطاق يخضع لسيطرة أمنية كاملة للجيش الإسرائيلي، وخالٍ من الأسلحة والعناصر التابعة لـ"حزب الله"، بحسب تعبيره.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا
ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".