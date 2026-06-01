نتنياهو وكاتس يتوعدان "حزب الله" اللبناني: لا حصانة للضاحية وعملياتنا ستتوسع حتى الليطاني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو وكاتس يتوعدان "حزب الله" اللبناني: لا حصانة للضاحية وعملياتنا ستتوسع حتى الليطاني
سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بمهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين، بينما تبقى مراكزه في الضاحية الجنوبية بعيدة عن الاستهداف"، مشددًا على أن "الجيش يواصل توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان واستهداف مواقع الحزب". من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الهدوء في بيروت مرتبط بوقف الهجمات على الجبهة الشمالية"، محذرًا من أن "إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف بلداتها ومواطنيها"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أن الجيش يواصل عملياته الجوية والبرية ضد "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا تحقيق "مكاسب كبيرة" خلال الفترة الأخيرة، على حد قوله. وأوضح كاتس أن "الهدف العسكري يتمثل في تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى نطاق يخضع لسيطرة أمنية كاملة للجيش الإسرائيلي، وخالٍ من الأسلحة والعناصر التابعة لـ"حزب الله"، بحسب تعبيره.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن مقر "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ليس "منطقة محظورة" و"لن يكون بمنأى عن العمليات العسكرية الإسرائيلية"، وذلك عقب توجيههما أوامر للجيش بتنفيذ ضربات ضد "أهداف تابعة للحزب"، في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين.
وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بمهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين، بينما تبقى مراكزه في الضاحية الجنوبية بعيدة عن الاستهداف"، مشددًا على أن "الجيش يواصل توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان واستهداف مواقع الحزب".

وأضاف: "نواصل تعزيز عملياتنا البرية في جنوب لبنان، والقضاء على معاقل "حزب الله" اللبناني، الذي هو في حالة تراجع حاليًا، ونحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال، كما فعلنا لسكان الجنوب".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الهدوء في بيروت مرتبط بوقف الهجمات على الجبهة الشمالية"، محذرًا من أن "إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف بلداتها ومواطنيها"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وشدد في بيان منفصل: "إذا لم يسود الهدوء في الشمال، فلن يسود الهدوء في بيروت... لن نسمح بوضع يُلحق الضرر بمجتمعاتنا ومواطنينا بينما يُحافظ على الهدوء في بيروت".
وأشار إلى أن الجيش يواصل عملياته الجوية والبرية ضد "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا تحقيق "مكاسب كبيرة" خلال الفترة الأخيرة، على حد قوله.
وأوضح كاتس أن "الهدف العسكري يتمثل في تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى نطاق يخضع لسيطرة أمنية كاملة للجيش الإسرائيلي، وخالٍ من الأسلحة والعناصر التابعة لـ"حزب الله"، بحسب تعبيره.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
تصويت... برأيك هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
نتنياهو: قواتنا تتوغل في عمق لبنان... والعمليات مستمرة حتى تحقيق كامل الأهداف
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
