نتنياهو وكاتس يأمران الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت
07:00 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 07:14 GMT 01.06.2026)
© Sputnikالضاحية الجنوبية لبيروت
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 1, 2026
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد صباح اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
وقال عون، عبر حساب الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى الـ39 لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رشيد كرامي: "نتعهّد لذكراه، ولذكرى كل شهيد بنى لبنان بدمه، بأننا ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عمومًا والجنوبيين خصوصًا ووضع حد لعذاباتهم، والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، لا نحيد ولا نتراجع".
كما أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لـ"محاولة الدفع بمبادرة جديدة" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".