الأردن يدين التوغل البري الإسرائيلي في لبنان

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، معتبرة أن ذلك يعد "تصعيدا خطيرا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها". 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T17:54+0000

وقالت الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "‏دان الأردن اليوم استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتوسيع نطاق التوغّل البرّيِّ الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين، في انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير يهدّد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد".وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي على "وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدا "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف في جنوب لبنان، قائلا إنه وجه الجيش بتوسيع العملية العسكرية في لبنان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار معها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.9 ساعات من المفاوضات... ماذا جرى بين لبنان وإسرائيل داخل البنتاغون؟

