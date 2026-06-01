https://sarabic.ae/20260601/تصويت-برأيك-هل-يمثل-قرار-نتنياهو-بضرب-ضاحية-بيروت-عودة-للمواجهة-الشاملة-في-المنطقة؟-1113931871.html
تصويت... برأيك هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟
تصويت... برأيك هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟
سبوتنيك عربي
يفتح قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، باب التساؤلات مجددًا حول مستقبل الهدنة الهشة في المنطقة،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T11:04+0000
2026-06-01T11:04+0000
2026-06-01T11:04+0000
وسائط متعددة
لبنان
إسرائيل
الضاحية الجنوبية
بنيامين نتنياهو
ضربة عسكرية
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f15a96cf2478ae95f5cca224e12d9006.jpg
ويرى مراقبون أن الضربة تحمل رسائل تتجاوز بعدها العسكري المباشر، إذ تعكس رغبة إسرائيلية في تعزيز أوراق الضغط ضمن معادلة الردع القائمة، في وقت تتزايد فيه التحدّيات المرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب ومسار التفاهمات الإقليمية والدولية.وبين من يرى في القرار نسفًا فعليًا للهدنة ومن يعتبره تصعيدًا محدودًا ومؤقتًا، يبقى السؤال مرهونًا بقادم الأيام، التي ستكشف إذا كان استهداف الضاحية يمثل بداية مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في المنطقة، أم أنه مجرد ورقة ضغط إضافية ستبقى رهنًا بمصير الاتفاقات والتفاهمات القائمة.برأيك... هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟نتنياهو: قواتنا تتوغل في عمق لبنان... والعمليات مستمرة حتى تحقيق كامل الأهدافنتنياهو وكاتس يأمران الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان
إسرائيل
الضاحية الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536471_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5461bd75a308c3fbbf8857b6fb642f3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, الضاحية الجنوبية, بنيامين نتنياهو, ضربة عسكرية, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, إسرائيل, الضاحية الجنوبية, بنيامين نتنياهو, ضربة عسكرية, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟
يفتح قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، باب التساؤلات مجددًا حول مستقبل الهدنة الهشة في المنطقة، وسط مخاوف من أن يقود أي تصعيد ميداني جديد إلى إعادة خلط الأوراق الأمنية والسياسية بعد محاولات احتواء المواجهة.
ويرى مراقبون أن الضربة تحمل رسائل تتجاوز بعدها العسكري المباشر، إذ تعكس رغبة إسرائيلية في تعزيز أوراق الضغط ضمن معادلة الردع القائمة، في وقت تتزايد فيه التحدّيات المرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب ومسار التفاهمات الإقليمية والدولية.
في المقابل، يرى مراقبون آخرون أن ما جرى لا يعني بالضرورة العودة إلى حرب شاملة، بل يندرج ضمن نمط متكرر من الضغوط المتبادلة ومحاولات تعديل قواعد الاشتباك وشروط التفاوض، مع استمرار حرص الأطراف المختلفة على تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق.
وبين من يرى في القرار نسفًا فعليًا للهدنة ومن يعتبره تصعيدًا محدودًا ومؤقتًا، يبقى السؤال مرهونًا بقادم الأيام، التي ستكشف إذا كان استهداف الضاحية يمثل بداية مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في المنطقة، أم أنه مجرد ورقة ضغط إضافية ستبقى رهنًا بمصير الاتفاقات والتفاهمات القائمة.
برأيك... هل يمثل قرار نتنياهو بضرب ضاحية بيروت عودة للمواجهة الشاملة في المنطقة؟