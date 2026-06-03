https://sarabic.ae/20260603/ترامب-المرشد-الإيراني-منخرط-في-المحادثات-وقد-ألتقيه-شخصيا-1113997619.html
ترامب: المرشد الإيراني منخرط في المحادثات وقد ألتقيه شخصيا
ترامب: المرشد الإيراني منخرط في المحادثات وقد ألتقيه شخصيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، منخرط في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران"، مشيرًا إلى أنه قد يلتقيه في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T10:42+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي"، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية أساسية في المفاوضات الجارية بين الجانبين.وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن "التطورات المتعلقة بإيران تتسارع بشكل إيجابي"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.كما أكد أن بلاده لا تحتاج إلى قوات على الأرض الآن في إيران، مضيفا: "حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا". وتوقع أن تنخفض أسعار البنزين عقب انتهاء الحرب المرتبطة وأن استقرار الأوضاع في المنطقة سينعكس على أسواق الطاقة العالمية.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/روبيو-سنفحص-بعثة-إيران-المشاركة-في-كأس-العالم-ولن-نسمح-بدخول-أي-أشخاص-لهم-صلات-بالحرس-الثوري--1113995206.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب: المرشد الإيراني منخرط في المحادثات وقد ألتقيه شخصيا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، منخرط في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران"، مشيرًا إلى أنه قد يلتقيه في وقت ما إذا استمرت الاتصالات الحالية.
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي"، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية أساسية في المفاوضات الجارية بين الجانبين.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن "التطورات المتعلقة بإيران تتسارع بشكل إيجابي"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.
كما أكد أن بلاده لا تحتاج إلى قوات على الأرض الآن في إيران، مضيفا: "حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا".
وتوقع أن تنخفض أسعار البنزين عقب انتهاء الحرب المرتبطة وأن استقرار الأوضاع في المنطقة سينعكس على أسواق الطاقة العالمية.
وبشأن لبنان.. قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه منزعج من قتاله المستمر مع لبنان ويسعى لإنهائه.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.