https://sarabic.ae/20260603/روبيو-سنفحص-بعثة-إيران-المشاركة-في-كأس-العالم-ولن-نسمح-بدخول-أي-أشخاص-لهم-صلات-بالحرس-الثوري--1113995206.html
روبيو: سنفحص بعثة إيران المشاركة في كأس العالم ولن نسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري
روبيو: سنفحص بعثة إيران المشاركة في كأس العالم ولن نسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستدقق في أعضاء الوفد الإيراني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشددًا على أنها لن تسمح... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T09:36+0000
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وخلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، قال روبيو إن واشنطن لا تعارض دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد جهازه الفني والإداري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تنطلق هذا الشهر، رغم التوترات القائمة بين البلدين، وفقًا لوسائل إعلام غربية. وأوضح أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته على الأراضي الأمريكية، بينما سيتخذ من المكسيك مقرًا له طوال فترة البطولة. وقال: "لن نسمح بأن يضم الوفد الإيراني أشخاصًا نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة، ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو ما شابه ذلك، وسنراقب هذا الأمر عن كثب شديد".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, رياضة, مضيق هرمز, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, رياضة, مضيق هرمز, باكستان
روبيو: سنفحص بعثة إيران المشاركة في كأس العالم ولن نسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستدقق في أعضاء الوفد الإيراني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشددًا على أنها لن تسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني تحت غطاء المشاركة الرياضية.
وخلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، قال روبيو إن واشنطن
لا تعارض دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد جهازه الفني والإداري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تنطلق هذا الشهر، رغم التوترات القائمة بين البلدين، وفقًا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته على الأراضي الأمريكية، بينما سيتخذ من المكسيك مقرًا له طوال فترة البطولة.
وأضاف روبيو أن السلطات الأمريكية ستراقب تشكيل الوفد الإيراني عن كثب للتأكد من أن جميع أعضائه مرتبطون مباشرة بالأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بإدراج أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالرياضة ولديهم ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني أو جهات مشابهة.
وقال: "لن نسمح بأن يضم الوفد الإيراني أشخاصًا نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة، ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني
أو ما شابه ذلك، وسنراقب هذا الأمر عن كثب شديد".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران
، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.