https://sarabic.ae/20260603/ترامب-يطالب-إيران-بتقديم-تنازلات-نووية-مكتوبة-كجزء-من-اتفاق-أولي-1113983063.html
ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق أولي
ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق أولي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات مكتوبة بشأن برنامجها النووي كجزء من اتفاق أولي بين واشنطن وطهران لكسر... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T02:31+0000
2026-06-03T02:31+0000
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وذكرت التقارير، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر آخر مطلع على الوضع"، قولهم أن "الرئيس دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات مكتوبة بشأن برنامجها النووي كجزء من اتفاق أولي يهدف لكسر الجمود الطويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقاً بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد فتح مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260601/موسكو-الولايات-المتحدة-تفشل-في-هزيمة-إيران-1113939361.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق أولي
02:31 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 03:31 GMT 03.06.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات مكتوبة بشأن برنامجها النووي كجزء من اتفاق أولي بين واشنطن وطهران لكسر الجمود.
وذكرت التقارير، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر آخر مطلع على الوضع"، قولهم أن "الرئيس دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات مكتوبة بشأن برنامجها النووي كجزء من اتفاق أولي يهدف لكسر الجمود الطويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقاً بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات
عن إيران لمجرد فتح مضيق هرمز.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.