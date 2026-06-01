موسكو: الولايات المتحدة تفشل في هزيمة إيران
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بحربها ضد إيران، لم تُظهر للعالم قوتها، بل ضعفها. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوريسينكو في كلمته خلال المنتدى الدولي السادس للخبراء "روسيا - الشرق الأوسط": "بدلاً من أن تُظهر (الولايات المتحدة) قوتها للعالم، كشفت ضعفها علنًا بحربها ضد إيران".
وذكر بوريسينكو، أن الولايات المتحدة فشلت في هزيمة إيران، ما يعني خسارتها في هذا الصراع.
وقال بوريسينكو في كلمته خلال المنتدى: "إن الولايات المتحدة لم تتمكن من هزيمة إيران، وهذا يعني أنها خسرت طالما أنها عجزت عن تحقيق النصر".
ويوم الأربعاء الفائت، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف بأن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مرات عديدة باستعدادها لنقل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.
وقال ريابكوف للصحفيين: "تحدثنا مع الأمريكيين مرات عديدة حول هذا الموضوع. تبرز جوانب مختلفة من الموضوع الإيراني المشهد في نقاط مختلفة. وواشنطن على دراية تامة بموقفنا وموقف إيران".
وتابع نائب الوزير: "لكننا لا نفرض أي شيء على أحد".