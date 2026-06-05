https://sarabic.ae/20260605/الحرس-الثوري-الأمريكيون-هزموا-منذ-اليوم-العاشر-للحرب-على-إيران-1114087532.html

الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران

الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران

سبوتنيك عربي

صرح قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن ترامب والأمريكيين هُزموا منذ اليوم العاشر للحرب، وبعض التغييرات التي تُلاحظ... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T13:00+0000

2026-06-05T13:00+0000

2026-06-05T13:00+0000

إيران

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن العميد حسن حسن زاده، أنه "العدو يعلم أنه في كل مرة تصادمنا معه، رأى منا قدرات وإمكانات وأوراقا رابحة لم يرَها من قبل".وأضاف: "إذا أراد العدو أن يخطئ مرة أخرى، فسيواجه حتما مشاهد ستحيره وتفاجئه مرة أخرى. ومن هذا المنطلق، نعد الشعب بأن استعدادات قواتنا المسلحة تفوق بكثير ما كانت عليه في بداية حرب رمضان والحرب المفروضة الثالثة". وأشار القائد العسكري إلى حقيقة أن العالم والمنطقة قد تقبلوا هزيمة أمريكا وانتصار إيران، قائلا: "أعداءنا قد هُزموا وأُهينوا فعلاً أمام إرادة شعبنا وقوة قواتنا المسلحة، وليس لديهم إجابة لشعبهم ونخبهم وخبرائهم وشعوب العالم".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعرضت لأضرار أكثر جسامة مما أُعلن عنه سابقًا خلال العملية العسكرية ضد إيران، مشيرةً إلى أن إصلاح السفينة قد يستغرق عامًا كاملًا.ووفقًا لشبكة "سي.إن.إن" فإن أعمال الإصلاح قد تستغرق عامًا كاملًا لتتمكن السفينة من الإبحار مجددًا.وكان حريق هائل قد اندلع على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في مارس/آذار الماضي أثناء العملية ضد إيران. وأظهرت لقطات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" تدمير الأسرة التي ينام عليها البحارة بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى معادن متفحمة، وأسلاك متدلية من السقف، وأكوام من الرماد تغطي الأرضية.علاوة على ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير/شباط تقارير عن أعطال في نظام الصرف الصحي المفرغ من الهواء بالحاملة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

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