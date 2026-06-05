الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران

عربي
بوتين: حصة الروبل في العمليات التصديرية لروسيا تبلغ 65%
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/الحرس-الثوري-الأمريكيون-هزموا-منذ-اليوم-العاشر-للحرب-على-إيران-1114087532.html
الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران
الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرح قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن ترامب والأمريكيين هُزموا منذ اليوم العاشر للحرب، وبعض التغييرات التي تُلاحظ... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:00+0000
2026-06-05T13:00+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن العميد حسن حسن زاده، أنه "العدو يعلم أنه في كل مرة تصادمنا معه، رأى منا قدرات وإمكانات وأوراقا رابحة لم يرَها من قبل".وأضاف: "إذا أراد العدو أن يخطئ مرة أخرى، فسيواجه حتما مشاهد ستحيره وتفاجئه مرة أخرى. ومن هذا المنطلق، نعد الشعب بأن استعدادات قواتنا المسلحة تفوق بكثير ما كانت عليه في بداية حرب رمضان والحرب المفروضة الثالثة". وأشار القائد العسكري إلى حقيقة أن العالم والمنطقة قد تقبلوا هزيمة أمريكا وانتصار إيران، قائلا: "أعداءنا قد هُزموا وأُهينوا فعلاً أمام إرادة شعبنا وقوة قواتنا المسلحة، وليس لديهم إجابة لشعبهم ونخبهم وخبرائهم وشعوب العالم".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعرضت لأضرار أكثر جسامة مما أُعلن عنه سابقًا خلال العملية العسكرية ضد إيران، مشيرةً إلى أن إصلاح السفينة قد يستغرق عامًا كاملًا.ووفقًا لشبكة "سي.إن.إن" فإن أعمال الإصلاح قد تستغرق عامًا كاملًا لتتمكن السفينة من الإبحار مجددًا.وكان حريق هائل قد اندلع على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في مارس/آذار الماضي أثناء العملية ضد إيران. وأظهرت لقطات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" تدمير الأسرة التي ينام عليها البحارة بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى معادن متفحمة، وأسلاك متدلية من السقف، وأكوام من الرماد تغطي الأرضية.علاوة على ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير/شباط تقارير عن أعطال في نظام الصرف الصحي المفرغ من الهواء بالحاملة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html
https://sarabic.ae/20260604/إعلام-الجيش-الأمريكي-يواجه-ضغوطا-مالية-بسبب-الحرب-على-إيران-وارتفاع-سعر-الوقود-1114032623.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران

13:00 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
صرح قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن ترامب والأمريكيين هُزموا منذ اليوم العاشر للحرب، وبعض التغييرات التي تُلاحظ في المواقف تأتي لأن العدو قد هُزم فعلا".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن العميد حسن حسن زاده، أنه "العدو يعلم أنه في كل مرة تصادمنا معه، رأى منا قدرات وإمكانات وأوراقا رابحة لم يرَها من قبل".
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط
أمس, 08:45 GMT
وأضاف: "إذا أراد العدو أن يخطئ مرة أخرى، فسيواجه حتما مشاهد ستحيره وتفاجئه مرة أخرى. ومن هذا المنطلق، نعد الشعب بأن استعدادات قواتنا المسلحة تفوق بكثير ما كانت عليه في بداية حرب رمضان والحرب المفروضة الثالثة".
وأشار القائد العسكري إلى حقيقة أن العالم والمنطقة قد تقبلوا هزيمة أمريكا وانتصار إيران، قائلا: "أعداءنا قد هُزموا وأُهينوا فعلاً أمام إرادة شعبنا وقوة قواتنا المسلحة، وليس لديهم إجابة لشعبهم ونخبهم وخبرائهم وشعوب العالم".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعرضت لأضرار أكثر جسامة مما أُعلن عنه سابقًا خلال العملية العسكرية ضد إيران، مشيرةً إلى أن إصلاح السفينة قد يستغرق عامًا كاملًا.
ووفقًا لشبكة "سي.إن.إن" فإن أعمال الإصلاح قد تستغرق عامًا كاملًا لتتمكن السفينة من الإبحار مجددًا.
وكان حريق هائل قد اندلع على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في مارس/آذار الماضي أثناء العملية ضد إيران. وأظهرت لقطات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" تدمير الأسرة التي ينام عليها البحارة بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى معادن متفحمة، وأسلاك متدلية من السقف، وأكوام من الرماد تغطي الأرضية.
علاوة على ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير/شباط تقارير عن أعطال في نظام الصرف الصحي المفرغ من الهواء بالحاملة.
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود
أمس, 05:33 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала