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https://sarabic.ae/20260605/إعلام-أضرار-كبيرة-بحاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-وإصلاحها-قد-يستغرق-عامًا-1114070689.html
إعلام: أضرار كبيرة بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" وإصلاحها قد يستغرق عامًا
إعلام: أضرار كبيرة بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" وإصلاحها قد يستغرق عامًا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعرضت لأضرار أكثر جسامة مما أُعلن عنه سابقًا خلال العملية العسكرية ضد... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T01:27+0000
2026-06-05T01:27+0000
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ووفقًا لشبكة "سي.إن.إن" فإن أعمال الإصلاح قد تستغرق عامًا كاملًا لتتمكن السفينة من الإبحار مجددًا.وكان حريق هائل قد اندلع على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في مارس/آذار الماضي أثناء العملية ضد إيران. وأظهرت لقطات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" تدمير الأسرة التي ينام عليها البحارة بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى معادن متفحمة، وأسلاك متدلية من السقف، وأكوام من الرماد تغطي الأرضية.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إخماد الحريق استغرق أكثر من 30 ساعة، فيما ذكرت صحيفة "نيفي تايمز" أن السفينة وصلت في أواخر مارس/آذار إلى اليونان لأعمال الصيانة، ثم رست في مدينة سبليت بكرواتيا لإجراء مزيد من الإصلاحات قبل أن تعود إلى البحر في أوائل أبريل/نيسان.علاوة على ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير/شباط تقارير عن أعطال في نظام الصرف الصحي المفرغ من الهواء بالحاملة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260325/إعلام-لدى-حاملة-الطائرات-جيرالد-أر-فورد-الأمريكية-مشاكل-جدية--1111911421.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: أضرار كبيرة بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" وإصلاحها قد يستغرق عامًا

01:27 GMT 05.06.2026
© flickr.com / Michael SanAngeloحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© flickr.com / Michael SanAngelo
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعرضت لأضرار أكثر جسامة مما أُعلن عنه سابقًا خلال العملية العسكرية ضد إيران، مشيرةً إلى أن إصلاح السفينة قد يستغرق عامًا كاملًا.
ووفقًا لشبكة "سي.إن.إن" فإن أعمال الإصلاح قد تستغرق عامًا كاملًا لتتمكن السفينة من الإبحار مجددًا.
وكان حريق هائل قد اندلع على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في مارس/آذار الماضي أثناء العملية ضد إيران. وأظهرت لقطات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" تدمير الأسرة التي ينام عليها البحارة بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى معادن متفحمة، وأسلاك متدلية من السقف، وأكوام من الرماد تغطي الأرضية.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إخماد الحريق استغرق أكثر من 30 ساعة، فيما ذكرت صحيفة "نيفي تايمز" أن السفينة وصلت في أواخر مارس/آذار إلى اليونان لأعمال الصيانة، ثم رست في مدينة سبليت بكرواتيا لإجراء مزيد من الإصلاحات قبل أن تعود إلى البحر في أوائل أبريل/نيسان.
علاوة على ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير/شباط تقارير عن أعطال في نظام الصرف الصحي المفرغ من الهواء بالحاملة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
إعلام: لدى حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية مشاكل جدية
25 مارس, 12:45 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
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