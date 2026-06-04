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إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود
إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وملفات أخرى. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T05:33+0000
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وأوضحت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه بسبب الحرب على إيران، يواجه الجيش الأمريكي ضغوطا مالية، فضلا عن عوامل أخرى من بينها عمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري، فضلا عنه أنه قد يؤثر على كلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات.وأوضح المسؤولون أن الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد.وفي سياق متصل، تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران.وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين، إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.والإثنين الماضي، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حركة "حزب الله"، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الأمريكي-ينفي-إسقاط-طائرة-له-قرب-بوشهر-الإيرانية-1113841122.html
https://sarabic.ae/20260603/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تسير-بشكل-جيد-للغاية-وأصبحنا-قريبين-من-التوقيع-على-اتفاق-1114028561.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود

05:33 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 06:26 GMT 04.06.2026)
© AP Photo / Chris Sewardجنود في الجيش الأمريكي
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Chris Seward
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وملفات أخرى.
وأوضحت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه بسبب الحرب على إيران، يواجه الجيش الأمريكي ضغوطا مالية، فضلا عن عوامل أخرى من بينها عمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود.
خطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الجيش الأمريكي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر الإيرانية
28 مايو, 23:51 GMT
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري، فضلا عنه أنه قد يؤثر على كلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات.
وأوضح المسؤولون أن الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد.
وفي سياق متصل، تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران.
وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين، إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.
والإثنين الماضي، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.
وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
ترامب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وأصبحنا قريبين من التوقيع على اتفاق
أمس, 21:35 GMT
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حركة "حزب الله"، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
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