https://sarabic.ae/20260604/إعلام-الجيش-الأمريكي-يواجه-ضغوطا-مالية-بسبب-الحرب-على-إيران-وارتفاع-سعر-الوقود-1114032623.html

إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود

إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وملفات أخرى. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T05:33+0000

2026-06-04T05:33+0000

2026-06-04T06:26+0000

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وأوضحت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه بسبب الحرب على إيران، يواجه الجيش الأمريكي ضغوطا مالية، فضلا عن عوامل أخرى من بينها عمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري، فضلا عنه أنه قد يؤثر على كلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات.وأوضح المسؤولون أن الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد.وفي سياق متصل، تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران.وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين، إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.والإثنين الماضي، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حركة "حزب الله"، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.

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https://sarabic.ae/20260603/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تسير-بشكل-جيد-للغاية-وأصبحنا-قريبين-من-التوقيع-على-اتفاق-1114028561.html

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