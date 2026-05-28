https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الأمريكي-ينفي-إسقاط-طائرة-له-قرب-بوشهر-الإيرانية-1113841122.html
الجيش الأمريكي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر الإيرانية
الجيش الأمريكي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر الإيرانية
سبوتنيك عربي
نفى الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافًا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T23:51+0000
2026-05-28T23:51+0000
2026-05-28T23:51+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_0:181:1741:1160_1920x0_80_0_0_38be6e310378c6174124a989b474177c.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية. جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة".وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول محلي، أنه جرى تدمير طائرة أمريكية في منطقة جم بمدينة بوشهر.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260528/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تعترض-مسيرة-أمريكية-جنوبي-البلاد-1113840360.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_94:0:1641:1160_1920x0_80_0_0_a57487e56ba39d82c7c721593d86d0ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر الإيرانية
نفى الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافًا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية. جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة".
وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول محلي، أنه جرى تدمير طائرة أمريكية في منطقة جم بمدينة بوشهر.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.