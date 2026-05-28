https://sarabic.ae/20260528/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تعترض-مسيرة-أمريكية-جنوبي-البلاد-1113840360.html
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض مسيرة أمريكية جنوبي البلاد
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض مسيرة أمريكية جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوب إيران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف جوية معادية واعتراض مسيّرة أمريكية. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T21:21+0000
2026-05-28T21:21+0000
2026-05-28T21:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfac63484bee16e871a50a34caf6ecd.jpg
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف جوية معادية".من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية في بوشهر".وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرة المسيّرة".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإيراني-لا-انفجارات-في-بندر-عباس-وأصوات-إطلاق-النار-مصدرها-البحر-1113839850.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_10fa2003d744e50d9f75158afe657383.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض مسيرة أمريكية جنوبي البلاد
21:21 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 21:26 GMT 28.05.2026)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوب إيران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف جوية معادية واعتراض مسيّرة أمريكية.
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف جوية معادية".
من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية في بوشهر".
وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرة المسيّرة".
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.