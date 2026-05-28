الجيش الإيراني: لا انفجارات في بندر عباس وأصوات إطلاق النار مصدرها البحر
نفى مركز القيادة والسيطرة للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني، اليوم الخميس، وقوع أي انفجارات في منطقة بندر عباس جنوب البلاد، مؤكدًا عدم تلقيه أي تقارير بشأن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المركز قوله إن الأصوات التي سُمعت في المنطقة جاءت من جهة البحر، وترتبط بعمليات تبادل إطلاق نار ضمن إجراءات توجيه إنذارات لسفن مخالفة في مضيق هرمز. يأتي هذا بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى سماع دويّ إطلاق صواريخ في محيط منطقة بندر عباس ومضيق هرمز، وأن البحرية الإيرانية ربما أطلقت مقذوفات تحذيرية على بعض السفن، ولم يتم تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد، وأنه يجري التحقيق في دقة وتفاصيل هذه المعلومات.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه "أهداف محددة"، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو مواقعها الدقيقة.وتحدثت بعض المصادر عن احتمال وقوع اشتباكات فوق مياه الخليج، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات رسمية إضافية بشأن العملية أو نتائجها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
نفى مركز القيادة والسيطرة للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني، اليوم الخميس، وقوع أي انفجارات في منطقة بندر عباس جنوب البلاد، مؤكدًا عدم تلقيه أي تقارير بشأن حوادث من هذا النوع.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المركز قوله إن الأصوات التي سُمعت في المنطقة جاءت من جهة البحر، وترتبط بعمليات تبادل إطلاق نار ضمن إجراءات توجيه إنذارات لسفن مخالفة في مضيق هرمز.
يأتي هذا بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى سماع دويّ إطلاق صواريخ في محيط منطقة بندر عباس ومضيق هرمز، وأن البحرية الإيرانية ربما أطلقت مقذوفات تحذيرية على بعض السفن، ولم يتم تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد، وأنه يجري التحقيق في دقة وتفاصيل هذه المعلومات.
إعلام: مسودة اتفاق أمريكي- إيراني تتضمن إزالة ألغام مضيق هرمز ورفع الحصار البحري تدريجيا
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه "أهداف محددة"، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو مواقعها الدقيقة.
وتحدثت بعض المصادر عن احتمال وقوع اشتباكات فوق مياه الخليج، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات رسمية إضافية بشأن العملية أو نتائجها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
