إعلام: مسودة اتفاق أمريكي- إيراني تتضمن إزالة ألغام مضيق هرمز ورفع الحصار البحري تدريجيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن مسودة اتفاقية السلام الأمريكية - الإيرانية المستقبلية تلزم طهران بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T15:07+0000
وبحسب ما ورد في التقارير، إذا وافق الرئيس دونالد ترامب نهائيًا على مسودة الاتفاقية، فسيكون المرور عبر المضيق غير مقيد، وفقا لماذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.وكما تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع الحصار البحري المفروض على إيران ردًا على ذلك، وسيحدث هذا بوتيرة "تتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن مسودة اتفاقية السلام الأمريكية - الإيرانية المستقبلية تلزم طهران بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوما. وفي المقابل، سترفع واشنطن الحصار البحري تدريجيًا.
وبحسب ما ورد في التقارير، إذا وافق الرئيس دونالد ترامب نهائيًا على مسودة الاتفاقية، فسيكون المرور عبر المضيق غير مقيد، وفقا لماذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ووفقًا لمصادر الموقع، فإن هذا يعني عدم وجود أي رسوم على مرور السفن، كما يُلزم طهران بإزالة جميع الألغام من المضيق في غضون شهر.
وكما تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع الحصار البحري
المفروض على إيران ردًا على ذلك، وسيحدث هذا بوتيرة "تتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري".
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.