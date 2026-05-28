https://sarabic.ae/20260528/إعلام-الجيش-الإيراني-يطلق-صواريخ-من-جنوب-البلاد-باتجاه-أهداف-محددة-1113839057.html

إعلام: الجيش الإيراني يطلق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة

إعلام: الجيش الإيراني يطلق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه "أهداف محددة"، دون الكشف عن طبيعة هذه... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T20:31+0000

2026-05-28T20:31+0000

2026-05-28T20:31+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ae7a6a461677259fd04364e3e9efa903.jpg

وتحدثت بعض المصادر عن احتمال وقوع اشتباكات فوق مياه الخليج، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات رسمية إضافية بشأن العملية أو نتائجها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وفي السياق ذاته، أشارت "فارس" إلى تداول تقارير إعلامية تحدثت عن سماع انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزغان، إلا أن المتابعات الميدانية للوكالة نفت حتى الآن وقوع أي انفجارات في المحافظتين. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متأكدًا من إمكانية إبرام أي اتفاق مع إيران إذا لم تنضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط "مدينة بالانضمام" إلى هذه الاتفاقيات. وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "ليس متأكدًا من ضرورة التوصل إلى أي صفقة مع إيران" في حال عدم توقيع الدول المتبقية على الاتفاقيات، معتبرًا أن المسار الحالي "أثبت نجاحه وفعاليته". وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260528/الكويت-تتهم-إيران-بشن-هجمات-بالصواريخ-والمسيرات-وتعتبرها-اعتداء-سافرا-على-سيادة-وأمن-الدولة-1113820699.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن