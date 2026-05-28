الكويت تتهم إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وتعتبرها اعتداء سافرا على سيادة وأمن الدولة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، متهمة إيران بالوقوف وراء تلك الاعتداءات... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T11:28+0000

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد".وشددت على أن "هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية مكثفة لخفض التوترات، واحتواء التصعيد في المنطقة"، معتبرة أن "استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".وطالبت الكويت، إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الاعتداءات الآثمة"، محملةً طهران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدة أن تلك الأعمال تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.كما أكدت الوزارة، احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، استنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية في أجواء البلاد.وأوضح البيان أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق هي نتيجة عمليات اعتراض وتنفيذ الدفاعات الجوية لعدد من الأهداف المعادية، مؤكدًا أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الموقف.ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واتباع الإرشادات الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهداف قاعدة جوية أمريكية قال إنها كانت نقطة انطلاق الهجوم الذي استهدف منطقة قرب مطار "بندر عباس" جنوبي إيران فجر اليوم.وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الجيش الأمريكي المعتدي شنّ هجومًا باستخدام مقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفًا أن القوات الإيرانية ردّت عند الساعة 4:50 باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم.وأكد البيان أن العملية "تمثل تحذيرًا جادًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد"، مشددًا على أن "تكرار العدوان سيؤدي إلى رد أكثر حسمًا وقوة".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".وأضافت أن الجيش الأمريكي "قصف أرضًا محروقة في محيط "بندر عباس"، وكان صوت الانفجارات مرتبطًا بهذا الحادث، ولم يسفر هذا القصف عن أي إصابات أو أضرار مادية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.

