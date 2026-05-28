بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي- عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس
سبوتنيك عربي
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الجيش الأمريكي المعتدي شنّ هجومًا باستخدام مقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفًا أن القوات الإيرانية ردّت عند الساعة 4:50 باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم.وأكد البيان، أن العملية "تمثل تحذيرًا جادًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد"، مشددًا على أن "تكرار العدوان سيؤدي إلى رد أكثر حسمًا وقوة".وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن "الجهة المعتدية تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على التصعيد".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".وأضافت أن الجيش الأمريكي "قصف أرضًا محروقة في محيط بندر عباس، وكان صوت الانفجارات مرتبطًا بهذا الحادث، ولم يسفر هذا القصف عن أي إصابات أو أضرار مادية".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة جوية أمريكية قال إنها كانت نقطة انطلاق الهجوم الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران فجر اليوم.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الجيش الأمريكي المعتدي شنّ هجومًا باستخدام مقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفًا أن القوات الإيرانية ردّت عند الساعة 4:50 باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم.
وأكد البيان، أن العملية "تمثل تحذيرًا جادًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد"، مشددًا على أن "تكرار العدوان سيؤدي إلى رد أكثر حسمًا وقوة".
وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن "الجهة المعتدية تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على التصعيد".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".
وأضافت أن الجيش الأمريكي "قصف أرضًا محروقة في محيط بندر عباس، وكان صوت الانفجارات مرتبطًا بهذا الحادث، ولم يسفر هذا القصف عن أي إصابات أو أضرار مادية".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
