هيغسيث يتوعد بالعودة إلى الحرب لمنع إيران من النووي "عند الضرورة"
توعد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إيران بالعودة إلى الحرب لمنعها من امتلاك سلاح نووي "عند الضرورة" أو تحقيق ذلك عبر التفاوض.
2026-05-27T19:43+0000
توعد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إيران بالعودة إلى الحرب لمنعها من امتلاك سلاح نووي "عند الضرورة" أو تحقيق ذلك عبر التفاوض.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات هيغسيث جاءت في اجتماع حكومي في البيت الأبيض، أوضح خلاله أنه "في فترتَي رئاسة دونالد ترامب لم يكن هناك سوى شخص واحد وقف وأعلن أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".
وقال وزير الحرب الأمريكي بشأن الحرب على إيران إن "الأمر هذه المرة لم يُدَر بطريقة حروب العراق وأفغانستان، بل تم عبر مقاربة ذكية وحاسمة وبأقصى قدر من القوة الفتاكة مما أدى إلى إخضاع إيران".
وأفاد هيغسيث بأن البحرية الإيرانية
باتت في قاع المياه الخليجية، وسلاحها الجوي والدفاع الجوي تعرضا لأضرار، منوها "حتى إن كانت لديهم صواريخ، فهم حاليا غير قادرين على إنتاج المزيد منها أو من الطائرات المسيّرة أو السفن".
وفي سياق متصل، ذكر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة "غير صحيح"، وأفاد البيت الأبيض في إحاطة صحفية، بأن المذكرة المشار إليها "مختلقة بالكامل".
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أوضح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي
غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.
وأضاف التلفزيون أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر"، في مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها.
وقال التلفزيون الرسمي
إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات
إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.