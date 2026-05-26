القيادة المركزية: الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران يوم الاثنين
أعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأميركي نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران أمس، استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
00:44 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 26.05.2026)
أعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأميركي نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران أمس، استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام.
وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".
وأضاف أن الجيش الأمريكي سيدافع عن قواته "مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.