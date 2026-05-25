ترامب: يفضل أن تتعاون إيران لتدمير اليورانيوم المخصب في مكانه
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يُفضل أن تتعاون إيران لتدمير اليورانيوم المُخصب في مكانه، مشيرًا إلى أن ذلك الخيار هو الأفضل وإلا أن... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T22:31+0000
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "سيُسلَّم اليورانيوم المُخصَّب (“الغبار النووي!”) فورًا إلى الولايات المتحدة لإعادته وتدميره، وهو الخيار المُفضَّل، سيُدمَّر في موقعه بالتنسيق والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو في موقع آخر مقبول، على أن تكون لجنة الطاقة الذرية، أو ما يعادلها".وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يُفضل أن تتعاون إيران لتدمير اليورانيوم المُخصب في مكانه، مشيرًا إلى أن ذلك الخيار هو الأفضل وإلا أن سيتم تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة لإعادته وتدميره
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.