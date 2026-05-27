روبيو: نأمل إحراز تقدم بشأن الاتفاق النووي مع طهران في الساعات المقبلة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: نأمل إحراز تقدم بشأن الاتفاق النووي مع طهران في الساعات المقبلة
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن أمل الولايات المتحدة في رؤية تقدم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات أو الأيام القليلة... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء تصريح روبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض، تناقلته وسائل الإعلام الغربية، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "نريد إبرام الاتفاقية. أعتقد أن هناك بعض التقدم والاهتمام، وسنرى في الساعات والأيام القليلة المقبلة ما إذا كان من الممكن تحقيق تقدم فعلا".وفي سياق متصل، ذكر البيت الأبيض، ​اليوم الأربعاء، أن ‌التقرير الذي بثه ‌التلفزيون ‌الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة ‌إطار ‌عمل ⁠أولي وغير رسمي ⁠لمذكرة ‌تفاهم ⁠بين إيران والولايات المتحدة "غير ⁠صحيح"، وأفاد البيت الأبيض في إحاطة صحفية، ​بأن ⁠المذكرة ​المشار إليها "مختلقة ​بالكامل".وكان التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، قد أوضح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.وأضاف ‌التلفزيون أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر"، في مقابل أن تقوم ⁠الولايات المتحدة بسحب قواتها ⁠العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها.وقال التلفزيون الرسمي إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن أمل الولايات المتحدة في رؤية تقدم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وجاء تصريح روبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض، تناقلته وسائل الإعلام الغربية، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "نريد إبرام الاتفاقية. أعتقد أن هناك بعض التقدم والاهتمام، وسنرى في الساعات والأيام القليلة المقبلة ما إذا كان من الممكن تحقيق تقدم فعلا".
وفي سياق متصل، ذكر البيت الأبيض، ​اليوم الأربعاء، أن ‌التقرير الذي بثه ‌التلفزيون ‌الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة ‌إطار ‌عمل ⁠أولي وغير رسمي ⁠لمذكرة ‌تفاهم ⁠بين إيران والولايات المتحدة "غير ⁠صحيح"، وأفاد البيت الأبيض في إحاطة صحفية، ​بأن ⁠المذكرة ​المشار إليها "مختلقة ​بالكامل".
وكان التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، قد أوضح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.
وأضاف ‌التلفزيون أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر"، في مقابل أن تقوم ⁠الولايات المتحدة بسحب قواتها ⁠العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها.
وقال التلفزيون الرسمي إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
