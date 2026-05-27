الحرس الثوري الإيراني: 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواتنا

أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواتها.

وجاء في بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبرت 23 سفينة، بما فيها ناقلات النفط وسفن الحاويات وغيرها من السفن التجارية، مضيق هرمز بعد الحصول على إذن، بالتنسيق وتحت تأمين القوات البحرية للحرس الثوري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة أمريكية ونحتفظ بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النارقطر تنفي مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق مع أمريكا

