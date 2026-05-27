الحرس الثوري الإيراني: 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواتنا
سبوتنيك عربي
أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواتها. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T17:45+0000
وجاء في بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبرت 23 سفينة، بما فيها ناقلات النفط وسفن الحاويات وغيرها من السفن التجارية، مضيق هرمز بعد الحصول على إذن، بالتنسيق وتحت تأمين القوات البحرية للحرس الثوري".
وجاء في بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبرت 23 سفينة، بما فيها ناقلات النفط وسفن الحاويات وغيرها من السفن التجارية، مضيق هرمز بعد الحصول على إذن، بالتنسيق وتحت تأمين القوات البحرية للحرس الثوري".
وأكدت بحرية الحرس الثوري استمرار تنفيذ الرقابة الذكية على مضيق هرمز بشكل حازم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا
وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.