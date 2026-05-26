قطر تنفي مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق مع أمريكا
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، التقارير التي زعمت أن "الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال الأنصاري: "التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران، لضمان التوصل إلى اتفاق، هي عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة".وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش خلال اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد، مع التأكيد على دعم الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.وأضاف البيان أن "الاتصال تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الإستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية".روبيو: اتفاق محتمل مع إيران خلال أيام رغم التصعيد العسكري الأخيرترامب: قادة المنطقة الذين تحدثت إليهم سيرحبون بانضمام إيران لـ "اتفاقات أبراهام"
وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، التقارير التي زعمت أن "الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، بأنها "غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية".
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال الأنصاري: "التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران، لضمان التوصل إلى اتفاق، هي عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "جهود قطر الدبلوماسية، والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، معروفة وواضحة، وهذه السرديات ماهي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش خلال اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد، مع التأكيد على دعم الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وجاء في بيان الديوان الأميري القطري: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين".
وأضاف البيان أن "الاتصال تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الإستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية".