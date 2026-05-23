وزير الخارجية القطري يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة عدم استخدام "هرمز" كورقة ضغط
أكدت قطر رفضها استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في ظل التوترات الإقليمية، محذرة من أن أي خطوات من هذا النوع من شأنها تعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر وتعميق...
2026-05-23T17:36+0000
17:32 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 17:36 GMT 23.05.2026)
أكدت قطر رفضها استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في ظل التوترات الإقليمية، محذرة من أن أي خطوات من هذا النوع من شأنها تعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر وتعميق الأزمة القائمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم السبت.
وبحث الجانبان خلال الاتصال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وجدد وزيرالخارجية القطري دعم الدوحة الكامل للمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة، مشددًا على ضرورة تفاعل جميع الأطراف مع جهود التهدئة بما يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.
وأكد آل ثاني أن حرية الملاحة تمثل مبدأ ثابتا لا يقبل المساومة، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز
أو التلويح به كورقة ضغط لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات وتهديد مصالح دول المنطقة.
كما شدد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتغليب مصالح شعوب المنطقة، بما يدعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة
أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران
، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.