الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/ترامب-قادة-المنطقة-الذين-تحدثت-إليهم-سيرحبون-بانضمام-إيران-لـ-اتفاقات-أبراهام-1113724146.html
ترامب: قادة المنطقة الذين تحدثت إليهم سيرحبون بانضمام إيران لـ "اتفاقات أبراهام"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل يبقى الخيار الأفضل لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
14:37 GMT 25.05.2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل يبقى الخيار الأفضل لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري.
وأوضح ترمب، في بيان مطول على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يترافق مع انضمام عدد من دول الشرق الأوسط إلى "اتفاقات أبراهام"، معتبرا أن ذلك سيحوّل التسوية إلى حدث تاريخي يعزز الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أنه ناقش هذا الملف خلال اتصالات ومحادثات مع قادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والأردن والبحرين وباكستان، مؤكدا أن معظم هذه الدول مستعدة وقادرة على الانضمام إلى الاتفاقات.
وأضاف أن اتفاقات أبراهام حققت، بحسب وصفه، مكاسب اقتصادية ومالية واجتماعية للدول المنضمة إليها، مشيرا إلى أن توسيعها قد يسهم في تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.
كما اعتبر ترامب أن انضمام إيران مستقبلا إلى هذه الاتفاقات سيكون خطوة استثنائية، في حال توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، داعيا ممثليه إلى بدء العمل على توسيع الاتفاقات الحالية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن البديل عن الاتفاق يتمثل في العودة إلى المواجهة العسكرية، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد يكون أكبر وأقوى من السابق، وفق تعبيره.
وأخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على إيران بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026 ودامت نحو 40 يومًا وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
