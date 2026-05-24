https://sarabic.ae/20260524/ترامب-علاقتنا-مع-إيران-تتطور-نحو-مزيد-من-المهنية-والإنتاجية-1113701543.html
ترامب: علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية
ترامب: علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T14:41+0000
2026-05-24T14:41+0000
2026-05-24T14:41+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113450566_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_280da986d374ffe2aaa26f429c2c7ba5.jpg
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيظل الحصار ساريًا بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق، والتحقق منه، وتوقيعه. يجب على الطرفين التريث والقيام بكل شيء على أكمل وجه. لا مجال للخطأ!".وقال الرئيس الأمريكي إن "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن طهران على استعداد لطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، أو إحداث زعزعة للاستقرار الإقليمي.وقال: "قبل اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أعلنا ونؤكد مجددًا أننا مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".وأضاف بزشكيان أن "إيران لا ترغب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل إن الكيان الصهيوني الذي يتبع مشروع “إسرائيل الكبری"، هو من يسعى لزعزعة استقرار المنطقة، و يحاول بشتى الطرق لإبقاء نار الحرب والاضطرابات مشتعلة بها"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.تأتي تصريحات، مسعود بزشكيان، في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.تصويت...برأيك هل تقترب واشنطن وطهران فعلا من التوصل إلى "اتفاق تاريخي"؟
https://sarabic.ae/20260524/الرئيس-الإيراني-طهران-مستعدة-لطمأنة-العالم-بأنها-لا-تسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-1113699364.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113450566_66:0:1399:1000_1920x0_80_0_0_f6985e70291554f5414f236bdd0dab70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيظل الحصار ساريًا بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق، والتحقق منه، وتوقيعه. يجب على الطرفين التريث والقيام بكل شيء على أكمل وجه. لا مجال للخطأ!".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.
وقال الرئيس الأمريكي إن "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن طهران على استعداد لطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، أو إحداث زعزعة للاستقرار الإقليمي.
وقال: "قبل اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أعلنا ونؤكد مجددًا أننا مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".
وأضاف بزشكيان أن "إيران لا ترغب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل إن الكيان الصهيوني الذي يتبع مشروع “إسرائيل الكبری"، هو من يسعى لزعزعة استقرار المنطقة، و يحاول بشتى الطرق لإبقاء نار الحرب والاضطرابات مشتعلة بها"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
ومع ذلك، أكد الرئيس الإيراني مجددًا في حديثه، أن "المفاوضين الإيرانيين لن يساوموا بأي حال من الأحوال على كرامة البلاد وشرفها".
تأتي تصريحات، مسعود بزشكيان، في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.
وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.