تصويت...برأيك هل تقترب واشنطن وطهران فعلا من التوصل إلى "اتفاق تاريخي"؟
سبوتنيك عربي
تتزايد الأنباء مؤخرا حول اقتراب إيران وأمريكا من توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة، قد تمهد لإنهاء التصعيد بين الجانبين، وسط حديث عن تفاهمات تشمل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا،... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لتقارير أمريكية نقلت عن مسؤولين مطلعين، فإن التفاهم المحتمل قد يمتد لـ60 يوما، مع إمكانية التمديد، ويتضمّن منح إيران إعفاءات تسمح لها ببيع النفط بحرية، إلى جانب التزام إيراني بعدم تطوير أسلحة نووية والدخول في مفاوضات بشأن تخصيب اليورانيوم. وفي المقابل، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن طهران لم توافق حتى الآن على أي إجراءات نووية، واشترطت الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة منذ المرحلة الأولى لأي اتفاق.كما تحدثت التقارير عن تفاهمات تتعلق بلبنان والحصار البحري ومضيق هرمز، بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران "تم الاتفاق عليه إلى حد كبير".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن بلاده أحرزت تقدما نحو اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومعالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي، مشيرا إلى احتمال إعلان "أخبار سارة" خلال الساعات المقبلة.برأيك...هل تقترب واشنطن وطهران فعلا من التوصل إلى "اتفاق تاريخي"؟
