https://sarabic.ae/20260524/تقارير-أمريكية-تكشف-بنود-الاتفاق-الوشيك-بين-واشنطن-وطهران-1113692657.html
تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران
تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T04:22+0000
2026-05-24T04:22+0000
2026-05-24T05:07+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا
https://sarabic.ae/20260523/إعلام-وسطاء-في-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-قد-يعلنون-عن-اتفاق-اليوم-1113691465.html
https://sarabic.ae/20260523/ترامب-تقدم-كبير-في-اتفاق-سلام-محتمل-مع-إيران-ومشاورات-واسعة-مع-قادة-إقليميين--1113690905.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران
04:22 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 24.05.2026)
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران.
وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".
وأوضحت أنه "خلال هذه المدة، سيظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور، وستوافق إيران على إزالة الألغام المزروعة في المضيق لضمان مرور السفن دون عوائق".
وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".
وأضاف المسؤول الأمريكي أنه كلما أسرعت طهران في إزالة الألغام من مضيق هرمز واستأنفت الملاحة، كلما تم رفع الحصار عن الموانئ بشكل أسرع.
وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".
وأضاف مصدران مطلعان على الوضع، أن إيران من خلال وسطاء، قدمت للولايات المتحدة "وعوداً شفهية" بشأن حجم التنازلات التي ترغب في تقديمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.
في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.