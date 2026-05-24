تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T04:22+0000

وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا

