تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا
04:22 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 24.05.2026)
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران.
وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".

وأوضحت أنه "خلال هذه المدة، سيظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور، وستوافق إيران على إزالة الألغام المزروعة في المضيق لضمان مرور السفن دون عوائق".

وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه كلما أسرعت طهران في إزالة الألغام من مضيق هرمز واستأنفت الملاحة، كلما تم رفع الحصار عن الموانئ بشكل أسرع.

وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".

وأضاف مصدران مطلعان على الوضع، أن إيران من خلال وسطاء، قدمت للولايات المتحدة "وعوداً شفهية" بشأن حجم التنازلات التي ترغب في تقديمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.

في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.
