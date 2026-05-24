الخارجية الأمريكية: "أخبار سارة" خلال ساعات بشأن مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الأمريكية: "أخبار سارة" خلال ساعات بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاحد، أن تقدمًا أُحرز خلال اليومين الماضيين نحو التوصل إلى مسودة اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا ،... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي: "أحرزنا تقدما في الساعات الثمانية والأربعين الماضية بالعمل مع دول الخليج، للعمل من أجل مسودة إذا نجحت ستبقي المضيق مفتوحًا دون أي رسوم، مع معالجة بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بطموح إيران النووي".وتابع روبيو: "ما يفضله الرئيس هو الوصول إلى طريقة دبلوماسية لحل الملفات، وهو يفضل أن أكون أنا في وزارة الخارجية من يعالج المشكلة وليست وزارة الحرب، ولكن المشكلة ستعالج بطريقة أو بأخرى".وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن تفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن تشير إلى أنه في حال التوصل لاتفاق فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وستمارس إيران حقها السيادي على المضيق بطرق مختلفة.وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يومًا، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".إعلام: طهران ترفض تقديم تنازلات نووية وتضع "الأصول المجمدة" شرطا لأي تفاهم
الخارجية الأمريكية: "أخبار سارة" خلال ساعات بشأن مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاحد، أن تقدمًا أُحرز خلال اليومين الماضيين نحو التوصل إلى مسودة اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا ، مشيرًا إلى أن الاتفاق ربما يُعلن خلال الساعات المقبلة.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي: "أحرزنا تقدما في الساعات الثمانية والأربعين الماضية بالعمل مع دول الخليج، للعمل من أجل مسودة إذا نجحت ستبقي المضيق مفتوحًا دون أي رسوم، مع معالجة بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بطموح إيران النووي".

وأضاف: "هناك احتمال أن يسمع العالم خلال الساعات القادمة أخبارًا جيدة فيما يتعلق بالمضيق على الأقل، وفيما يتعلق بمسار يمكن أن يؤدي بنا إلى ما يريده الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) وهو ألا يخشى العالم سلاحًا نوويًا إيرانيًا".

وتابع روبيو: "ما يفضله الرئيس هو الوصول إلى طريقة دبلوماسية لحل الملفات، وهو يفضل أن أكون أنا في وزارة الخارجية من يعالج المشكلة وليست وزارة الحرب، ولكن المشكلة ستعالج بطريقة أو بأخرى".
تقارير أمريكية تكشف بنود الاتفاق "الوشيك" بين واشنطن وطهران
وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن تفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن تشير إلى أنه في حال التوصل لاتفاق فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وستمارس إيران حقها السيادي على المضيق بطرق مختلفة.

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران.

وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يومًا، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".
إعلام: طهران ترفض تقديم تنازلات نووية وتضع "الأصول المجمدة" شرطا لأي تفاهم
