الخارجية الأمريكية: "أخبار سارة" خلال ساعات بشأن مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاحد، أن تقدمًا أُحرز خلال اليومين الماضيين نحو التوصل إلى مسودة اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
2026-05-24T09:50+0000
09:50 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 24.05.2026)
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاحد، أن تقدمًا أُحرز خلال اليومين الماضيين نحو التوصل إلى مسودة اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا ، مشيرًا إلى أن الاتفاق ربما يُعلن خلال الساعات المقبلة.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي: "أحرزنا تقدما في الساعات الثمانية والأربعين الماضية بالعمل مع دول الخليج، للعمل من أجل مسودة إذا نجحت ستبقي المضيق مفتوحًا دون أي رسوم، مع معالجة بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بطموح إيران النووي".
وأضاف: "هناك احتمال أن يسمع العالم خلال الساعات القادمة أخبارًا جيدة فيما يتعلق بالمضيق على الأقل، وفيما يتعلق بمسار يمكن أن يؤدي بنا إلى ما يريده الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) وهو ألا يخشى العالم سلاحًا نوويًا إيرانيًا".
وتابع روبيو: "ما يفضله الرئيس هو الوصول إلى طريقة دبلوماسية لحل الملفات، وهو يفضل أن أكون أنا في وزارة الخارجية من يعالج المشكلة وليست وزارة الحرب، ولكن المشكلة ستعالج بطريقة أو بأخرى".
وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن تفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن تشير إلى أنه في حال التوصل لاتفاق فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وستمارس إيران حقها السيادي على المضيق بطرق مختلفة.
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران.
وجاء في التقارير، نقلاً عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يومًا، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل".