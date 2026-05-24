إعلام: طهران ترفض تقديم تنازلات نووية وتضع "الأصول المجمدة" شرطا لأي تفاهم

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن طهران لم توافق حتى الآن على أي إجراءات تتعلق بالملف النووي ضمن التفاهم الأولي المحتمل مع... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن طهران اشترطت أن يتم الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها فعليا، مشيرة إلى أن هذا الموقف يأتي نتيجة "تجارب سابقة سيئة" تتعلق بعدم التزام الطرف المقابل بتعهداته المالية. وأشارت الوكالة إلى أن "تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة التفاوض يعد أحد البنود المحتملة في التفاهم، وهو ما سيسمح لطهران ببيع نفطها دون القيود المرتبطة بالعقوبات طوال فترة المباحثات". ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن التفاهم المحتمل يبدأ بإعلان مذكرة تفاهم تؤكد إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام إسرائيل بوقف الحرب هناك باعتبارها حليفا لواشنطن.كما تنص التفاهمات على تخصيص مهلة تمتد 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، بالتوازي مع فترة 60 يوما لإجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.وأضافت الوكالة: أن "إيران تؤكد تمسكها بممارسة سيادتها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أي تغيير في حركة الملاحة أو المرور البحري سيظل مشروطا بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها، بما في ذلك رفع الحصار البحري بالكامل خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم المحتملة".يأتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان مذكرة تفاهم قد ينهي الحرب الأمريكية على إيران.وجاء في التقارير، نقلا عن مسؤول أمريكي: "سيوقع الجانبان مذكرة تفاهم، ستكون سارية المفعول لمدة 60 يوماً، وقابلة للتمديد باتفاق متبادل". وأوضحت أنه "خلال هذه المدة، سيظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور، وستوافق إيران على إزالة الألغام المزروعة في المضيق لضمان مرور السفن دون عوائق".وقال المسؤول لموقع "أكسيوس": "في المقابل، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إيران بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية".وأضاف المسؤول الأمريكي أنه كلما أسرعت طهران في إزالة الألغام من مضيق هرمز واستأنفت الملاحة، كلما تم رفع الحصار عن الموانئ بشكل أسرع. وقال المسؤول: "تتضمن مسودة مذكرة التفاهم، التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً، والتفاوض على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وسحب مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".وأضاف مصدران مطلعان على الوضع، أن إيران من خلال وسطاء، قدمت للولايات المتحدة "وعوداً شفهية" بشأن حجم التنازلات التي ترغب في تقديمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية. في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.

