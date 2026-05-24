وزير الخارجية الباكستاني يعلن تحقيق "تقدم ملموس" في المفاوضات بين إيران وأمريكا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الأحد: إن "الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قادة باكستان والسعودية وتركيا...

وأضاف عبر منصة "إكس"، أن باكستان تشيد بقيادة ترامب والتزامه بالحوار والدبلوماسية، إلى جانب جهود نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية وفريق الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن "الانخراط المستمر لواشنطن ساهم في إحراز تقدم ملموس بالمفاوضات الجارية".كما أعرب عن تقديره للقيادة الإيرانية، وعلى رأسها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدعمهم جهود السلام والمشاركة البناءة في المسار الدبلوماسي.وشدد الوزير على أن باكستان، بقيادة رئيس الوزراء، شهباز شريف، وبدعم من المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية، ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي، مؤكدا أن إنجازات المفاوضات الحالية تمنح أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ومستدامة.قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرى مكالمة وصفها بـ"الجيدة جدًا" مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران.وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أنه شارك في الاتصال كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب مسؤولين وقادة من باكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، وذلك لبحث الملف الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق.وأضاف أن المباحثات أسفرت عن "تقدم كبير" في مسار الاتفاق، مشيرًا إلى أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات.وأكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق.كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن المحادثة كانت "إيجابية جدًا". وأكد أن التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد البحث، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

