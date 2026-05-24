وزير الخارجية الباكستاني يعلن تحقيق "تقدم ملموس" في المفاوضات بين إيران وأمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الباكستاني يعلن تحقيق "تقدم ملموس" في المفاوضات بين إيران وأمريكا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الأحد: إن "الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قادة باكستان والسعودية وتركيا... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الأحد: إن "الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قادة باكستان والسعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات والأردن، "تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حل دبلوماسي سريع للأزمة الراهنة".
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن باكستان تشيد بقيادة ترامب والتزامه بالحوار والدبلوماسية، إلى جانب جهود نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية وفريق الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن "الانخراط المستمر لواشنطن ساهم في إحراز تقدم ملموس بالمفاوضات الجارية".
كما أعرب عن تقديره للقيادة الإيرانية، وعلى رأسها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدعمهم جهود السلام والمشاركة البناءة في المسار الدبلوماسي.
وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بلاده تثمّن كذلك دور الأمم المتحدة والدول الإقليمية، خاصة السعودية وتركيا ومصر وقطر، في دعم جهود التهدئة، مؤكدا أن هذه التحركات عززت فرص الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة.
وشدد الوزير على أن باكستان، بقيادة رئيس الوزراء، شهباز شريف، وبدعم من المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية، ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي، مؤكدا أن إنجازات المفاوضات الحالية تمنح أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ومستدامة.
وأكد أن باكستان ملتزمة بدعم كل الجهود الصادقة الهادفة إلى ترسيخ السلام والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي، مشددا على أن "الحوار والدبلوماسية يجب أن يتقدما على الصراع والمواجهة من أجل تحقيق الازدهار والأمن الجماعي للمنطقة والعالم".
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرى مكالمة وصفها بـ"الجيدة جدًا" مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران.
وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أنه شارك في الاتصال كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب مسؤولين وقادة من باكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، وذلك لبحث الملف الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن المباحثات أسفرت عن "تقدم كبير" في مسار الاتفاق، مشيرًا إلى أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات.
وأكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق.
كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن المحادثة كانت "إيجابية جدًا". وأكد أن التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد البحث، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.
