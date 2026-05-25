إيران: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب... والملف النووي خارج الطاولة حاليا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مؤكدا أن ملف الأسلحة النووية... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مؤكدا أن ملف الأسلحة النووية "ليس مطروحا في هذه المرحلة".
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الضمانة الحقيقية بالنسبة لإيران تتمثل في "قوة الشعب والدرس الذي لقّنه للمعتدين"، مشيرا إلى أن فريق التفاوض يعمل ضمن مهام واضحة في إطار الحكومة الإيرانية.
وأضاف أن التهديدات والضغوط التي يطلقها الجانب الأمريكي، بما فيها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، تعد جزءا من السياسة الأمريكية، مؤكدا أن طهران تركز على "حماية المصالح الوطنية وتطويرها"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفيما يتعلق بإمكانية وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن ذلك "منصوص عليه في نص التفاهم"، مشددا على أن "إيران لن تنشغل بالرد على التصريحات والتغريدات، بل ستركز على إدارة المرحلة الحالية وفق ما يخدم مصالحها الوطنية".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في إيران، بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".
وكتبت التقارير عن المسؤول، قوله: "الولايات المتحدة وإيران وضعتا مذكرة تفاهم إطارية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا".
وأضافت: "مذكرة التفاهم
لا تنص على اتفاق نووي، بل مجرد وعد بالتفاوض على اتفاق نووي لاحقا".
وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزاما من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك التخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب".
وفي الوقت نفسه، صرح المصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة "لا تنوي رفع التجميد عن أصول إيران، حتى تتخلى عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، من المتوقع أنه وبعد الموافقة على الصفقة، سيكون لدى الأطراف شهرين لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.
وبحسب المصدر، ينصّ المقترح الأخير على أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورًا، وستتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا. كما سيشهد هذا المقترح إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بشكل فوري.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق الإطاري النووي بين الولايات المتحدة وإيران "مكتمل بنسبة 95%"، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يتجادلون حول الصياغة المتعلقة بمضيق هرمز والمخزون النووي لطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.