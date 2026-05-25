إيران: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب... والملف النووي خارج الطاولة حاليا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/إيران-المفاوضات-تركز-على-إنهاء-الحرب-والملف-النووي-خارج-الطاولة-حاليا-1113711880.html
إيران: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب... والملف النووي خارج الطاولة حاليا
إيران: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب... والملف النووي خارج الطاولة حاليا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مؤكدا أن ملف الأسلحة النووية... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الضمانة الحقيقية بالنسبة لإيران تتمثل في "قوة الشعب والدرس الذي لقّنه للمعتدين"، مشيرا إلى أن فريق التفاوض يعمل ضمن مهام واضحة في إطار الحكومة الإيرانية. وأضاف أن التهديدات والضغوط التي يطلقها الجانب الأمريكي، بما فيها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، تعد جزءا من السياسة الأمريكية، مؤكدا أن طهران تركز على "حماية المصالح الوطنية وتطويرها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في إيران، بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".وكتبت التقارير عن المسؤول، قوله: "الولايات المتحدة وإيران وضعتا مذكرة تفاهم إطارية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا".وأضافت: "مذكرة التفاهم لا تنص على اتفاق نووي، بل مجرد وعد بالتفاوض على اتفاق نووي لاحقا".وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزاما من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك التخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب".وفي الوقت نفسه، صرح المصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة "لا تنوي رفع التجميد عن أصول إيران، حتى تتخلى عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب".ووفقا للمسؤول الأمريكي، من المتوقع أنه وبعد الموافقة على الصفقة، سيكون لدى الأطراف شهرين لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.وبحسب المصدر، ينصّ المقترح الأخير على أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورًا، وستتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا. كما سيشهد هذا المقترح إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بشكل فوري.وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق الإطاري النووي بين الولايات المتحدة وإيران "مكتمل بنسبة 95%"، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يتجادلون حول الصياغة المتعلقة بمضيق هرمز والمخزون النووي لطهران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
07:28 GMT 25.05.2026
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مؤكدا أن ملف الأسلحة النووية "ليس مطروحا في هذه المرحلة".
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الضمانة الحقيقية بالنسبة لإيران تتمثل في "قوة الشعب والدرس الذي لقّنه للمعتدين"، مشيرا إلى أن فريق التفاوض يعمل ضمن مهام واضحة في إطار الحكومة الإيرانية.
وأضاف أن التهديدات والضغوط التي يطلقها الجانب الأمريكي، بما فيها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، تعد جزءا من السياسة الأمريكية، مؤكدا أن طهران تركز على "حماية المصالح الوطنية وتطويرها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفيما يتعلق بإمكانية وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن ذلك "منصوص عليه في نص التفاهم"، مشددا على أن "إيران لن تنشغل بالرد على التصريحات والتغريدات، بل ستركز على إدارة المرحلة الحالية وفق ما يخدم مصالحها الوطنية".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في إيران، بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".
وكتبت التقارير عن المسؤول، قوله: "الولايات المتحدة وإيران وضعتا مذكرة تفاهم إطارية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا".
وأضافت: "مذكرة التفاهم لا تنص على اتفاق نووي، بل مجرد وعد بالتفاوض على اتفاق نووي لاحقا".
وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزاما من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك التخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب".
وفي الوقت نفسه، صرح المصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة "لا تنوي رفع التجميد عن أصول إيران، حتى تتخلى عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، من المتوقع أنه وبعد الموافقة على الصفقة، سيكون لدى الأطراف شهرين لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.
وبحسب المصدر، ينصّ المقترح الأخير على أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورًا، وستتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا. كما سيشهد هذا المقترح إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بشكل فوري.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق الإطاري النووي بين الولايات المتحدة وإيران "مكتمل بنسبة 95%"، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يتجادلون حول الصياغة المتعلقة بمضيق هرمز والمخزون النووي لطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
