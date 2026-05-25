روبيو: فرص التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن الملف النووي "جيدة"
صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة "ترى فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن الملف النووي".
2026-05-25T04:48+0000
01:30 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 25.05.2026)
صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة "ترى فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن الملف النووي".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن روبيو، قوله إن هناك "طرحًا قويًا مطروحًا على الطاولة يتعلق بقدرة إيران على فتح المضيق وضمان استمرار الملاحة فيه، إلى جانب الدخول في مفاوضات حقيقية ومهمة ومحددة زمنيا
بشأن القضية النووية".
وأضاف روبيو أنه يأمل في نجاح هذه الجهود والتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ملتزمة بالسعي إلى جميع السبل الدبلوماسية الممكنة مع إيران قبل اللجوء إلى أي بدائل أخرى"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا
".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.