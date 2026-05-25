تقارير: الولايات المتحدة وإيران تعملان على مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيًا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بهدف التوصل... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T04:35+0000
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيًا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في إيران، بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".
وكتبت التقارير عن المسؤول قوله: "الولايات المتحدة وإيران وضعتا مذكرة تفاهم إطارية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا".
وأضافت: "مذكرة التفاهم لا تنص على اتفاق نووي، بل مجرد وعد بالتفاوض على اتفاق نووي لاحقًا".
وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزامًا من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب".
وفي الوقت نفسه، صرح المصدر لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة "لا تنوي رفع التجميد عن أصول إيران، حتى تتخلى عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، من المتوقع أنه وبعد الموافقة على الصفقة، سيكون لدى الأطراف شهرين لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.
وبحسب المصدر، ينصّ المقترح الأخير على أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورًا، وستتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا. كما سيشهد هذا المقترح إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بشكل فوري.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق الإطاري النووي بين الولايات المتحدة وإيران "مكتمل بنسبة 95%"، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يتجادلون حول الصياغة المتعلقة بمضيق هرمز والمخزون النووي لطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.