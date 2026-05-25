https://sarabic.ae/20260525/تقارير-الولايات-المتحدة-وإيران-تعملان-على-مذكرة-تفاهم-للتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-لإنهاء-الحرب-1113708947.html

تقارير: الولايات المتحدة وإيران تعملان على مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب

تقارير: الولايات المتحدة وإيران تعملان على مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران "اتفقتا مبدئيًا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بهدف التوصل... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T04:35+0000

2026-05-25T04:35+0000

2026-05-25T04:35+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_553fc359d742ec2efbc150f5593e5e1f.jpg

وكتبت التقارير عن المسؤول قوله: "الولايات المتحدة وإيران وضعتا مذكرة تفاهم إطارية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا".وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزامًا من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب".ووفقا للمسؤول الأمريكي، من المتوقع أنه وبعد الموافقة على الصفقة، سيكون لدى الأطراف شهرين لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.وبحسب المصدر، ينصّ المقترح الأخير على أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورًا، وستتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا. كما سيشهد هذا المقترح إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بشكل فوري.وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق الإطاري النووي بين الولايات المتحدة وإيران "مكتمل بنسبة 95%"، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يتجادلون حول الصياغة المتعلقة بمضيق هرمز والمخزون النووي لطهران.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديوروبيو: فرص التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن الملف النووي “جيدة”

https://sarabic.ae/20260524/الرئيس-الإيراني-طهران-مستعدة-لطمأنة-العالم-بأنها-لا-تسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-1113699364.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية