روبيو: اتفاق محتمل مع إيران خلال أيام رغم التصعيد العسكري الأخير

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لا يزال ممكنًا، خلال الأيام المقبلة، رغم الضربات الأمريكية الأخيرة والتوترات المتصاعدة...

2026-05-26T05:26+0000

2026-05-26T05:34+0000

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الغربية عن الوزير الأمريكي، قوله إن "صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام إضافية، في ظل استمرار النقاشات الفنية والسياسية بين الأطراف المعنية"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات الجارية تشهد كثيرًا من الأخذ والرد حول الصياغات النهائية للوثيقة الأولية".ووفقا لتبك الوسيلة، جاءت الهجمات الأمريكية بعدما صرّح مسؤول مطلع يوم أمس الاثنين، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ⁠ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.ونقلت وكالة "رويترز"، عن روبيو تأكيده أن "الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب عبر مسار التفاوض"، معتبرًا أن "الحل الدبلوماسي لا يزال الخيار الأفضل لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة".وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

