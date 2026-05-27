إعلام: الطيران الحربي الأمريكي يغادر تل أبيب حال التوصل لاتفاق مع إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إعلام: الطيران الحربي الأمريكي يغادر تل أبيب حال التوصل لاتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
أبلغت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن جميع طائراتها الحربية ستغادر مطار بن غوريون، فور توقيع اتفاق مع إيران". 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أمس الثلاثاء، أن طائرات تزويد الوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون تلحق ضررا شديدا بالنشاط المدني في المطار، خاصة في أعقاب بدء عودة شركات طيران أجنبية بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل.وأوضحت ريغيف أن "انتشار قواعد سلاح الجو الواسع يسمح باستيعاب هذه الطائرات، وهذا هو الحل الأمثل الوحيد الذي سيمنع ضررا اقتصاديا وإستراتيجيا طويل المدى".ونقلت "القناة 12" عن مصادر في فرع الطيران، قولها إنه "في الأيام الأخيرة تزايدت ضغوط شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية التي تواجه مصاعب في الحصول على مواعيد إقلاع وهبوط ومواقف للطائرات في مطار بن غوريون مع اقتراب موسم الصيف، وقسم من الشركات حذر من تقليص آخر في نشاطها في حال عدم توفير حل فوري".ويصف مديرو شركات الطيران الإسرائيلية الوضع في مطار بن غوريون بأنه "صعب للغاية، بعد أن أصبح أشبه بقاعدة جوية عسكرية في الشهرين الأخيرين، والنقص في مواقف الطائرات المدنية يرغمها على البقاء في المدرجات لفترة طويلة وأحيانا لساعات فيما يبقى المسافرون بداخلها".وألغت شركات طيران أجنبية كبيرة، بينها "دلتا" و"يونايتد" الأمريكيتين وشركة الطيران الكندية، رحلاتها إلى إسرائيل حتى أيلول/سبتمبر؛ فيما ألغت "أمريكان إيرلاينز" رحلاتها حتى كانون الثاني/يناير المقبل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
13:35 GMT 27.05.2026
أبلغت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن جميع طائراتها الحربية ستغادر مطار بن غوريون، فور توقيع اتفاق مع إيران".
وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أمس الثلاثاء، أن طائرات تزويد الوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون تلحق ضررا شديدا بالنشاط المدني في المطار، خاصة في أعقاب بدء عودة شركات طيران أجنبية بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل.

وجاء ذلك في رسالة عاجلة بعثتها ربغيف إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، وطالبت فيها بإخلاء فوري لطائرات تزويد الوقود الأمريكية من مطار بن غوريون ونقلها إلى مطارات عسكرية.

وأوضحت ريغيف أن "انتشار قواعد سلاح الجو الواسع يسمح باستيعاب هذه الطائرات، وهذا هو الحل الأمثل الوحيد الذي سيمنع ضررا اقتصاديا وإستراتيجيا طويل المدى".
ونقلت "القناة 12" عن مصادر في فرع الطيران، قولها إنه "في الأيام الأخيرة تزايدت ضغوط شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية التي تواجه مصاعب في الحصول على مواعيد إقلاع وهبوط ومواقف للطائرات في مطار بن غوريون مع اقتراب موسم الصيف، وقسم من الشركات حذر من تقليص آخر في نشاطها في حال عدم توفير حل فوري".
إعلام إسرائيلي: إيران قد تهاجم تل أبيب بشكل مفاجئ
وأشارت إلى أن جهاز الأمن لا يتعاون حتى الآن مع طلب وزارة المواصلات، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن نشر طائرات تزويد الوقود مرتبط باعتبارات عملياتية حساسة وبالتعاون مع الولايات المتحدة، وهذه قضية في صلب حالة الاستنفار الإقليمية في الفترة الأخيرة.
ويصف مديرو شركات الطيران الإسرائيلية الوضع في مطار بن غوريون بأنه "صعب للغاية، بعد أن أصبح أشبه بقاعدة جوية عسكرية في الشهرين الأخيرين، والنقص في مواقف الطائرات المدنية يرغمها على البقاء في المدرجات لفترة طويلة وأحيانا لساعات فيما يبقى المسافرون بداخلها".
وألغت شركات طيران أجنبية كبيرة، بينها "دلتا" و"يونايتد" الأمريكيتين وشركة الطيران الكندية، رحلاتها إلى إسرائيل حتى أيلول/سبتمبر؛ فيما ألغت "أمريكان إيرلاينز" رحلاتها حتى كانون الثاني/يناير المقبل.
60 يوما من وقف إطلاق النار... طهران تكشف عن الخطوة الأولى لمشروع الاتفاق مع واشنطن
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
