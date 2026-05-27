إعلام: الطيران الحربي الأمريكي يغادر تل أبيب حال التوصل لاتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

أبلغت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن جميع طائراتها الحربية ستغادر مطار بن غوريون، فور توقيع اتفاق مع إيران".

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أمس الثلاثاء، أن طائرات تزويد الوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون تلحق ضررا شديدا بالنشاط المدني في المطار، خاصة في أعقاب بدء عودة شركات طيران أجنبية بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل.وأوضحت ريغيف أن "انتشار قواعد سلاح الجو الواسع يسمح باستيعاب هذه الطائرات، وهذا هو الحل الأمثل الوحيد الذي سيمنع ضررا اقتصاديا وإستراتيجيا طويل المدى".ونقلت "القناة 12" عن مصادر في فرع الطيران، قولها إنه "في الأيام الأخيرة تزايدت ضغوط شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية التي تواجه مصاعب في الحصول على مواعيد إقلاع وهبوط ومواقف للطائرات في مطار بن غوريون مع اقتراب موسم الصيف، وقسم من الشركات حذر من تقليص آخر في نشاطها في حال عدم توفير حل فوري".ويصف مديرو شركات الطيران الإسرائيلية الوضع في مطار بن غوريون بأنه "صعب للغاية، بعد أن أصبح أشبه بقاعدة جوية عسكرية في الشهرين الأخيرين، والنقص في مواقف الطائرات المدنية يرغمها على البقاء في المدرجات لفترة طويلة وأحيانا لساعات فيما يبقى المسافرون بداخلها".وألغت شركات طيران أجنبية كبيرة، بينها "دلتا" و"يونايتد" الأمريكيتين وشركة الطيران الكندية، رحلاتها إلى إسرائيل حتى أيلول/سبتمبر؛ فيما ألغت "أمريكان إيرلاينز" رحلاتها حتى كانون الثاني/يناير المقبل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب

