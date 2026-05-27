60 يوما من وقف إطلاق النار... طهران تكشف عن الخطوة الأولى لمشروع الاتفاق مع واشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
60 يوما من وقف إطلاق النار... طهران تكشف عن الخطوة الأولى لمشروع الاتفاق مع واشنطن
صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن الخطوة الأولى في مسودة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي وقف... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال إنه يجب على الولايات المتحدة رفع التجميد عن جزء كبير من الأصول الإيرانية وإلغاء الحصار البحري.ووفقا له، فإن أي وثيقة نهائية ستلتزم التزامًا تامًا بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية وتخدم مصالح الأمن القومي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.وقال إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.وتابع: "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".
08:20 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 08:39 GMT 27.05.2026)
صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن الخطوة الأولى في مسودة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان.
وقال إنه يجب على الولايات المتحدة رفع التجميد عن جزء كبير من الأصول الإيرانية وإلغاء الحصار البحري.
وأضاف أن إيران لا تتخذ قراراتها بناءً على منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا له، فإن أي وثيقة نهائية ستلتزم التزامًا تامًا بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية وتخدم مصالح الأمن القومي".
جنود أمريكيون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
البنتاغون يعلن ارتفاع عدد قتلى الحرب الأمريكية على إيران لـ14 جنديا
أمس, 23:32 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيظل الحصار ساريًا بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق، والتحقق منه، وتوقيعه. يجب على الطرفين التريث والقيام بكل شيء على أكمل وجه. لا مجال للخطأ!".

وقال إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.
وتابع: "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".
نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق
قطر تنفي مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق مع أمريكا
