60 يوما من وقف إطلاق النار... طهران تكشف عن الخطوة الأولى لمشروع الاتفاق مع واشنطن

صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن الخطوة الأولى في مسودة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي وقف... 27.05.2026

2026-05-27T08:39+0000

وقال إنه يجب على الولايات المتحدة رفع التجميد عن جزء كبير من الأصول الإيرانية وإلغاء الحصار البحري.ووفقا له، فإن أي وثيقة نهائية ستلتزم التزامًا تامًا بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية وتخدم مصالح الأمن القومي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.وقال إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.وتابع: "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق قطر تنفي مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق مع أمريكا

