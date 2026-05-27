60 يوما من وقف إطلاق النار... طهران تكشف عن الخطوة الأولى لمشروع الاتفاق مع واشنطن
صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن الخطوة الأولى في مسودة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي وقف... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T08:39+0000
وقال إنه يجب على الولايات المتحدة رفع التجميد عن جزء كبير من الأصول الإيرانية وإلغاء الحصار البحري.ووفقا له، فإن أي وثيقة نهائية ستلتزم التزامًا تامًا بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية وتخدم مصالح الأمن القومي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.وقال إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.وتابع: "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".
08:20 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 08:39 GMT 27.05.2026)
صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن الخطوة الأولى في مسودة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان.
وقال إنه يجب على الولايات المتحدة رفع التجميد عن جزء كبير من الأصول الإيرانية وإلغاء الحصار البحري.
وأضاف أن إيران لا تتخذ قراراتها بناءً على منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا له، فإن أي وثيقة نهائية ستلتزم التزامًا تامًا بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية وتخدم مصالح الأمن القومي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على حصارها البحري لإيران إلى حين توقيع اتفاق مع طهران.
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيظل الحصار ساريًا بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق، والتحقق منه، وتوقيعه. يجب على الطرفين التريث والقيام بكل شيء على أكمل وجه. لا مجال للخطأ!".
وقال إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.
وتابع: "علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".