https://sarabic.ae/20260524/نتنياهو-اتفقت-مع-ترامب-على-ضرورة-تفكيك-المنشآت-النووية-الإيرانية-ضمن-أي-اتفاق--1113701905.html
نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق
نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T15:26+0000
2026-05-24T15:26+0000
2026-05-24T15:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112851481_0:0:1543:867_1920x0_80_0_0_0ba8d987b71fe122001d51d7393417c5.jpg
وأوضح نتنياهو، في بيان، أن الاتفاق يجب أن يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، إضافة إلى إخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي تسوية محتملة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وتأتي تصريحات نتنياهو في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260524/ترامب-علاقتنا-مع-إيران-تتطور-نحو-مزيد-من-المهنية-والإنتاجية-1113701543.html
https://sarabic.ae/20260523/ترامب-ربما-أحسم-قراري-بشأن-استئناف-الحرب-مع-إيران-بحلول-الغد-1113682910.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112851481_74:0:1461:1040_1920x0_80_0_0_4e8fc2efe2204de96f0e788ba23cecbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, باكستان
نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران إزالة ما وصفه بـ"الخطر النووي" بشكل كامل.