نتنياهو: اتفقت مع ترامب على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية ضمن أي اتفاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران...

2026-05-24T15:26+0000

وأوضح نتنياهو، في بيان، أن الاتفاق يجب أن يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، إضافة إلى إخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي تسوية محتملة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وتأتي تصريحات نتنياهو في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

